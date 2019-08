Pe 20 noiembrie 2015, presa raporta că miniştrii Cabinetului Cioloş au semnat pe proprie raspundere, în prima şedintă de Guvern, declaraţii de integritate ce conţineau criterii clare propuse de 35 de organizaţii neguvernamentale organizate sub steagul României Curate.

Conţinutul declaraţiilor semnate, copiat de guvernul Pavel Filip de la Chişinău o săptămînă mai tîrziu, era următorul:

„Subsemnatul/subsemnata ....., propus pentru funcţia de ministru în Guvernul României,

Prin prezenta, declar pe propria răspundere că îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii de integritate:

Nu sunt şi nu am fost implicat(ă) în comiterea de infracţiuni sau cazuri de corupţie, nu am fost condamnat(ă) şi nici nu sunt trimis(ă) în judecată pentru astfel de fapte;

Nu sunt şi nu am fost implicat(ă) în obţinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate şi nici în cazuri de conflict de interese;

Nu sunt şi nu am fost implicat(ă) în migraţii politice/ traseism, nici în comportamente de încălcare a moralei publice în exercitarea unor funcţii publice;

Nu sunt şi nu am fost implicat(ă) în promovarea unor valori, poziţii sau proiecte care contravin statului de drept;

Nu am ocupat funcţii de conducere în fostul PCR, nu am fost informator (informatoare) şi nu am făcut parte din fosta Securitate, nu sunt şi nu am fost ofiţer, agent sau angajat/colaborator în orice formă în actualele servicii secrete;

Nu am promovat şi nu promovez discurs discriminatoriu, bazat pe ură.





De asemenea, declar că am cunoştinţă despre prevederile legale privitoare la falsul în declaraţii şi cele privitoare la efectele legale (penale şi civile) ale falsului în declaraţii.​“

Pe 10 august 2019, presa raporta că după încheierea unui protocol de alianţă între USR şi PLUS, acesta a fost modificat fără acordul instanţei statutare (Comitetul Politic) din USR pentru a modifica criteriile de integritate. Şi anume, conform unui memorandum al avocatului deputat Stelian Ion de la USR, necontrazis de nicio altă sursă:

„În varianta votată de CP era stabilită, ca o condiţie pentru însăşi existenţa Alianţei, ca toţi membrii din conducerile locale, judeţene sau naţionale ale USR şi PLUS să îndeplinească condiţiile de integritate ale ambelor partide. Această condiţie, după modificările din pix, nu mai este o condiţie esenţială pentru însăşi existenţa Alianţei, ci s-a transformat într-o condiţie necesară doar pentru desemnarea candidaţilor (art. 6.1). O condiţie de integritate pentru a fi desemnat candidat din partea alianţei era aceea ca respectivul membru să nu fi semnat un angajament cu Securitatea. (art. 6.3) Colegii de la PLUS au ţinut morţiş ca aceasta condiţie să nu îi vizeze pe cei care semnaseră angajamentul când erau minori.“

Ce înseamnă practic acest lucru?

De exemplu, că oricine care se transferă (traseizează) de la alte partide nu e ţinut să respecte criteriile - care or fi ele - ale USR şi PLUS. Un exemplu este Cristian Preda, PNL, PDL, PMP, unul dintre susţinătorii candidaturii la prezidenţiale a Elenei Udrea, transferat la PLUS fără niciun comentariu despre vreun criteriu sau noua clasă politică. Oricum, nici PLUS, nici USR nu mai au curajul pe care l-a avut pînă şi PSD în anul 2004 de a accepta măcar teoretic o instanţă independentă care să le verifice integritatea (lor şi tuturor celorlalte partide). USR şi l-a anexat pe Poliţeanu, care le face liste direct contra adversarilor, iar PLUS a făcut şi el ceva asemănător, a găsit nişte înlocuitori de integritate (după patru ani de Băsescu, cînd lucrurile o luaseră razna, mi-am dat demisia pe motive de integritate din diverse organisme publice: cei care au ocupat locurile lăsate libere pe motive de conştiinţă de mine au devenit azi specialişti în integritate). Practica de a remunera de către partide pe cine face liste de integritate e evident un mare regres, indiferent cine sunt ei, şi e interesant că nu partidele vechi fac asta, care au îndurat destule de la România Curată şi ONG-urile independente, ci reformatorii clasei politice, USR şi PLUS.

Despre minorii care au semnat cu Securitatea sau, mai general, despre generaţia de lideri pregătită dinainte de securişti să preia conducerea României după 1989 aflăm din raportul monumental al procuraturii despre conspiraţia care a parazitat Revoluţia din 1989. Erau foarte mulţi şi toţi au făcut cariere semnificative după 1990 în mai multe partide. Am scris cîte ceva despre asta aici. Nu ar risca PLUS aşa de jenant dacă nu ar exista o miză.

Cum de membrii onorabili din guvernul Cioloş, care erau la începuturile PLUS pe lîngă Dacian, sau oamenii onorabili din USR, şi mai ales publicul acestor două partide, acceptă aşa ceva? Sub steagul reformării clasei politice, poţi face lucruri pe care PNL, PDL sau chiar PSD nu ar fi avut curaj să le facă pe faţă? USR-PLUS începe salvarea României cu minorii securişti? Or fi în neregulă vechile criterii sau alianţe de integritate sau proiectul de reformă al clasei politice a fost deturnat?

