Alianţa USR PLUS: PNL a sacrificat alegerile în două tururi pentru alegeri anticipate

„Alegerile în două tururi au lipsit din programul de guvernare al Guvernului Orban I şi lipsesc şi din programul «actualizat» al Guvernului Orban II. La primul vot de învestire, am avut încredere că Ludovic Orban va respecta protocolul USR-PNL şi va schimba legislaţia electorală. Astăzi suntem în criza şi pentru că Guvernul Orban I nu a dat ordonanţă de urgenţă pentru alegerea primarilor în două tururi imediat cum a venit la putere”, au scris, miercuri, pe Facebok, reprezentanţii Alianţei USR PLUS.



Aceştia au afirmat că premierul Orban ”a preferat să îşi asume răspunderea pe proiect cu mai puţin de şase luni înainte de alegerile locale şi în ultima şedinţă de Guvern a emis 25 de ordonanţe de urgenţă, dar niciuna despre primari în două tururi”.



„Exista un precedent, creat chiar de Guvernul PNL. În decembrie anul trecut, Guvernul şi-a asumat răspunderea pentru corectarea OUG 114 şi în ianuarie 2020 a revenit cu o ordonanţă de urgenţă cu modificări la ”ordonanţa lăcomiei” de pe vremea lui Darius Vâlcov. De ce nu a dat Guvernul Orban OUG pentru primari în două tururi? PNL a sacrificat alegerile în două tururi pentru alegeri anticipate. Avem un sistem politic cu două partide mari în care partidele mici sunt marginalizate”, se mai arată în mesajul postat pe Facebook.



Reprezentanţii Alianţei USR PLUS anunţă că vor propune candidaţi competenţi şi integri care să schimbe cu adevărat comunităţile locale.