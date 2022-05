Alexandru Muraru, după vizita în Ucraina: Invazia barbară a ruşilor în Ucraina a avut scopul unui genocid, de a elimina naţiunea ucraineană

„Genocidul. Ce am văzut la Bucha, Irpin, Borodianka, Hostomel. Am văzut cu ochii mei gropile comune, distrugerile imense, sute de case şi blocuri rase complet, am văzut locurile genocidului pe care invadatorii ruşi l-au transformat în cel mai cumplit loc al crimei din Europa. „A doua armată a lumii” s-a dovedit a fi o armată de violatori şi tâlhari, criminali odioşi care nu mai pot fi consideraţi fiinţe umane. Garda naţională rusă, mercenarii ceceni, soldaţii Armatei Ruse au făcut ca 80 de ani de civilizaţie după al doilea război mondial să fie şterşi”, a scris deputatul PNL pe Facebook