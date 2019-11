Alegeri prezidenţiale 2019 - Orban: Iohannis va obţine un scor de minim de 62 la sută în turul al doilea al alegerilor

"Noi am făcut campanie pentru preşedintele României, am prezentat viziunea preşedintelui, proiectul pentru România, soluţiile pe care le are, am avut ca obiectiv să obţinem un scor din primul tur de peste 40 la sută şi sunt convins, după cum arată datele, că ne-am atins acest obiectiv”, a declarat Orban, la Digi 24.

Liderul PNL a spus că toate cercetările sociologice care au fost făcute arată faptul că Iohannis va câştiga turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, indiferent cu ce candidat ajunge acolo.

"Noi am făcut analize de tur doi, toate cercetările sociologice indică clar faptul că preşedintele Iohannis va câştiga turul doi, indiferent cu ce candidat intră în turul doi. Aţi văzut foarte clar că această campanie nu s-a pus niciun moment problema cine va fi pe primul loc, iar rezultatele arată clar un sprijin foarte puternic pentru preşedintele României, un sprijin care va creşte substanţial în turul doi”, a explicat Orban.

El a susţinut că în turul al doilea Iohannis va avea cel puţin 62 la sută din voturi.

"În turul al doilea, în mod evident depinde cu cine intră în turul al doilea, va fi un scor de minim 62% în turul al doilea pentru preşedinte, care poate fi un pic mai mare în cazul în care ne confruntăm cu unul dintre candidaţi”, a mai spus Orban.