ALDE a aprobat Acordul politic ce va fi semnat cu PNL; documentul are 12 puncte, discutate anterior

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, luni, la finalul Biroului Politic că a fost aprobat acordul politic între ALDE şi PNL.„Principalul punct pe ordinea de zi a fost discutarea şi aprobarea conţinutului acordului politic între ALDE şi PNL privind susţinerea în Parlament pentru votul de încredere al Guvernulu condus de Ludovic Orban. Astăzi după-amiază, la ora 18, ne vom întâlni pentru a semna acest acord pe care aşa cum era normal în prealabil l-am supus discuţiei şi aprobării organelor statutare, votul a fost unul covârşitor, numai două abţineri s-au înregistrat în rest toţi colegii au votat pentru. Acest acord conţine numai puţin de 12 puncte pe care le-am discutat şi le-am negociat cu cei din PNL şi care vizează o serie de chestiuni importante care ţin de mersul înainte al României, fie că discutăm de plan politic, fie că discutăm de elemente de economie sau de funcţionarea instituţiilor”, a declarat Tăriceanu.El a mai spus că în cadrul documentului respectiv este un acord privind organizarea alegerilor pentru primari în două tururi şi unul referitor la faptul că reformele care urmează să fie făcute în justiţie trebuie realizate numai pe cale parlamentară, nu prin ordonanţe de urgenţă.O altă solicitare a ALDE a fost ca Guvernul să fie unul monocolor.„Am cerut şi s-a acceptat ca acest guvern să fie unul monocolor dintr-un motiv foarte simplu, pentru că altfel ar fi fost o discuţie legată de legimitatatea structurii politice a acestui guvern ce trebuie să mai conţină în afară de PNL, care a fost iniţiatorul moţiunii pentru că am văzut că a fost un fel de concurs de frumuseţe în privinţa celor care doreau să-şi aroge meritele iniţierii şi succesului acestei moţiuni”, a precizat liderul ALDE.Tăriceanu a mai spus că în cadrul acestui acord sunt importante proiectele de infrastructură.„Am insistat şi pe o serie de componente economice, cel mai important punct la care vreau să mă refer şi pe care îl vom discuta inclusiv astăzi puţin mai in extenso va fi cel referitor la proiectele de infrastructură, care vizează toate zonele geografice ale ţării, dar cu deosebire zona Moldovei, care este rămasă în urmă din acest punct de vedere şi unde vrem să insistăm încă o dată împreună cu cei din PNL să fie un lucru bine înţeles şi acceptat ca proiectele care sunt demarate în diferite stadii, e vorba de proiecte care să presupună finanţări suplimentare pentru că ştim că bugetul este destul de strâmt, nu are loc de foarte multe adăugiri, vrem ca aceste proiecte aflate în diferite stadii să fie continuate. Găsesc regretabilă practica pe care o cunoaştem din trecut la venirea unor noi miniştrii, miniştrii refac priorităţile şi se pierde foarte mult timp şi proiectele stagnează”, a explicat Tăriceanu.Întâlnirea din delegaţia ALDE şi cea la PNL are loc la ora 18.00