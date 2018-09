Adrian Ţuţuianu, unul dintre semnatarii scrisorii anti-Dragnea: Reprezentăm un grup mai mare de lideri de organizaţii judeţene. Nu plecăm din partid

”Este o scrisoare semnată de mine cu doamna Firea, cu domnul Stănescu, ca reprezentanţi ai unui grup mai mare de lideri de organizaţii judeţene”, a declarat, marţi, Ţuţuianu.

Întrebat ce vor face semnatarii şi susţinătorii scrisorii, dacă Liviu Dragnea nu demisionează la şedinţa CEx, Adrian Ţuţuianu a răspuns: ”Noi suntem membri ai PSD. Vă spun de la început că nu plecăm din partid, nici nu vom face altceva, vom continua să ne exprimăm în forurile statutare ale partidului, pentru că nu cred că lucrurile se închid azi sau mâine. Este o scrisoare care trage un semnal de alarmă, am făcut un apel public la toţi parlamentarii PSD, la toţi liderii de filiale, la preşedinţii CJ, la primarii, partidului, consilieri locali, consilieri judeţeni să ni se alăture în acest demers care nu are la bază niciun fel de interese altele decât interesele naţionale şi interesele PSD”.

În legătură cu declaraţia lui Liviu Dragnea că ”funcţia de preşedinte al PSD nu se ia cu japca”, Ţuţuianu a replicat: ”Nu cred să fi văzut că am scris ceva de funcţii în această scrisoare şi cred că nu este cazul să discutăm de funcţii. Soluţia pe care am propusă este ca interimar conducerea să fie asigurată de preşedintele executiv, aşa cum este prevăzut în Statut şi într-un moment pe care îl vom aprecia ca fiind optim, noi am spus începutul anului viitor, să organizăm un congres în care să luăm deciziile legate de conducerea partidului”.

Semnatarii scrisorii cer demisia imediată a lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al PSD şi din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Ei propun asigurarea interimatului conducerii PSD de către Viorica Dăncilă, preşedinte executiv al partidului, până la organizarea unui Congres Extraordinar, în prima parte a anului 2019.

Cei trei susţin democratizarea vieţii interne de partid şi asigurarea funcţionării statutare a structurilor interne (Birou Permanent Naţional, Comitet Executiv, Consiliul Naţional, Departamente etc.).

Aceştia vor menţinerea coaliţiei PSD-ALDE şi negocierea susţinerii parlamentare a Guvernului de către UDMR, minorităţi naţionale, parlamentari independenţi.