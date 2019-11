Adina Vălean: Ursula von der Leyen nu m-a ales comisar european pentru că sunt femeie, ci pentru că sunt bună

Adevărul: După ce Ursula von der Leyen v-a acceptat în funcţia de comisar european, politiceni, analişti, jurnalişti de la Bruxelles au susţinut că aţi fost aleasă datorită cotei de gen, nu expertizei din domeniul Transporturilor. Cum răspundeţi acestor acuzaţii?

Adina Vălean: Ca să fiu sinceră, nu am văzut aceste critici, dar e adevărat că la Bruxelles s-a creat foarte multă emoţie şi s-au dorit propuneri care să respecte cota de gen. Mie îmi place să cred că am fost aleasă pentru că am o lungă experienţă în politica europeană, ca europarlamentar am avut rezultate concrete, sunt respectată şi sunt profesionistă. Că mai sunt şi femeie e cu atât mai bine.

Nu credeţi că această cotă de gen impusă se întoarce împotriva femeilor? Se discută în primul rând despre genul unui candidat, apoi despre competenţe.

România a ajuns în această situaţie pentru că a rămas ultima cu propunerea de comisar. Dar Ursula von der Leyen nu m-a ales pentru că sunt femeie, ci pentru că a considerat sunt bună.

O mare parte a presei a titrat: „Soţia lui Crin Antonescu va fi comisar european din partea României”. Am dat căutare pe Google cu numele dumneavoastră şi primul rezultat e „Adina Vălean Crin Antonescu”. Vă amuză sau vă frustrează umbra soţului?

Nu-mi mai trezeşte sentimente. Foarte multă vreme m-a frustrat, pentru că am intrat în politică înainte să fiu soţia lui Crin, dar acum mă lasă rece. Eu abordez profesionist politica, am această particularitate: îmi plac foarte mult politicile şi mai puţin politica. Cred că rolul politicianului este de a crea politici publice.

Într-un interviu pentru Adevărul, comisarul european Adina Vălean susţine că întreg Estul Europei este slab conectat la infrastructura rutieră a Vestului, nu doar România. ”Este efectul Cortinei de fier”, susţine Adina Vălean. Dar spre deosebire de restul statelor UE mai puţin dezvoltate, România e singura ţară care va continua să primească bani europeni pentru şosele. Cât despre calea ferată, când vor prinde şi trenurile româneşti viteză?