Adina Vălean, propunerea României de comisar european, a votat pentru prezidenţiale de la Bruxelles

„Este un moment important în viaţa oricărei naţiuni şi sigur că profit de ocazie că se poate vota mai devreme. Am venit astăzi, vineri, cu încredere. Am venit să votez cu candidatul meu, am venit să votez pentru o Românie puternică, puternică atât în Europa cât şi în plan internaţional şi bineînţeles, o Românie normală acasă”, a afirmat Adina Vălean la Bruxelles.





Pentru a evita cozile la urne, românii din străinătate pot vota timp de trei zile la alegerile prezidenţiale. Ministerul de Extene a publicat programul şi harta secţiilor de vot din străinătate. Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.





Joia viitoare, aceasta urmează să fie audiată de Comisia pentru Transporturi a Parlamentului European. Tot atunci vor fi audiaţi şi propunerile Ungariei - Oliver Várhelyi, Vecinătate şi extindere - şi Franţei - Thierry Breton, Piaţa internă.



Fiecare audiere durează trei ore. Comisarul desemnat va face o prezentare introductivă de 15 minute, urmată de întrebări din partea deputaţilor. În total, vor fi 25 de întrebări: un minut pentru fiecare întrebare, urmată de răspunsul comisarului desemnat şi de o posibilă întrebare suplimentară din partea deputatului, potrivit Parlamentului European.



Adină Vălean, acceptată pentru funcţia de comisar european pe Transporturi, este europarlamentar încă din 2007. Portalul Votewatch.eu a plasat-o pe locul 4 în topul celor mai influenţi europarlamentari în ultima legislatură. A fost vicepreşedinte al Parlamentului European şi a contribuit, în 2009, la diminuarea tarifelor pentru traficul de internet în regim de roaming.