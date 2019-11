Adina Vălean, audiată în Parlamentul European: „Voi pune întreaga experienţă în sprijinul României”. Aceasta e însoţită de Ludovic Orban

Audierea Adinei Vălean în comisiiile de specialitate ale Parlamentului European este programată joi, 14 noiembrie. Tot atunci, vor fi audiaţi Oliver Várhelyi (Ungaria) şi Thierry Breton (Franţa).







„Sunt puţin emoţionată de faptul că mă aflu din nou în Parlamentul României. Politica am început-o tot în Parlamentul naţional şi mi-a fost destul de greu în 2006 să renunţ la Parlamentul naţional. Încă din 2007 reprezint România in Parlamentul European. Am fost vicepreşedinte în Parlamentul European. Toate funcţiile pe care le-am deţinut am căutat să promovez iniţiative legislative care să aibă relevanţă atât pentru ţara naostră cât şi pentru europeni în general, pentru că, sigur, noi reprezentăm România, dar când mergem în Parlamentul European, reprezentăm interesele tuturor europenilor”, a spus Vălean, la începutul audierii.



Aceasta a adăugat că, în calitate de comisar european, îşi va folosi experienţa acumulată în sprijinul României.



„Voi pune întreaga mea experienţă în următorii cinci ani în sprijinul României. Noul program al CE este foarte ambiţios şi o Uniune pragmatică, dar una sustenabilă, incluzivă, a valorilor şi care să facă faţă viitorului. Preşedinele ales al CE îşi propune să răspundă preocupărilor cetăţenilor, pornind de la efectele gazelor de sere, schimbările climatice”, a subliniat Vălean.



Audierea are loc în baza Legii nr.373 din 18 decembrie 2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, se arată pe agenda Comisiei de afaceri europene din Senat.Premierul Ludovic Orban a anunţat, miercuri, după şedinţa de Guvern, că europarlamentarii Siegfried Mureşan şi Adina Vălean vor fi propuşi pentru postul de comisar european din partea României, decizia fiind luată în urma consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis. Totodată, Orban a spus că le va solicita preşedinţilor celor două Camere audierea în comisiile de specialitate din Parlamentul României a candidaţilor.În aceeaşi zi, preşedintele CE Ursula von der Leyen a acceptat nominalizarea europarlamentarului PNL Adina Vălean pentru postul de comisar european din partea României.Acuzat de lipsa consultării cu partenerii politici în privinţa nominalizării Adinei Vălean pentru funcţia de comisar european, Ludovic Orban a declarat că decizia a fost luată „sub imperiul urgenţei”.