Orban, la Adevărul Live: Înfrângerea PSD echivalează cu o moţiune de cenzură. Nu am încredere în Opoziţia lui Ponta faţă de PSD. Ponta face opoziţie doar la Dragnea

Bună ziua! Îl avem alături astăzi pe Viktor Orban, liderul PNL. Mă scuzaţi, Ludovic Orban.

Când mă prezint, spun că sunt „the good one”. Adică Orban cel bun.

V-aţi întâlnit cu Viktor Orban la Sibiu.

Viktor Orban a fost out. La summitul PPE, Viktor Orban nu a participat. PPE a suspendat FIDESZ din cauza derapajelor lui Viktor Orban.

A fost suspendat?

Are un termen de 6 luni. Nici pe Dragnea, nici pe Tăriceanu nu i-am văzut la Sibiu. PES nici măcar nu i-a chemat. Cele mai dure declaraţii la adresa Guvernului Dăncilă şi PSD le-a făcut chiar Timmermans, care acum candidează pentru şefia CE. Ce ironie!

Europarlamentarii PNL cu cine vor vota pentru Comisia Europeană?

Cu Manfred Weber, candidatul PPE.Când a fost Dragnea la Congresul PES. Timmermans nici măcar nu şi-a pus căştile pentru traducere. Nici măcar nu l-a interesat ce spune. Manfred Weber şi-a prezentat pentru prima dată programul în România, la Bucureşti. A acordat cinste PNL şi României.

Cum putea avea o relaţie bună la nivel european. Nu putem afirma peste noapte că suntem relevanţi la nivel european?

O relaţie bună cu preşedinte Comisiei Europene poate aduce beneficii României. Mai mult de jumătate din legile care ne afectează viaţa sunt hotărâte la nivel european. Vrem să simplificăm procedura de absorbţie a fondurilor europene. În cinci ani şi jumătate, Guvernul nu a fost în stare să înceapă niciun proiect nou pe fonduri europene.

Ponta şi Pro România au lanbsat un apel ca după euroalegeri să se formeze o coaliţie mare pentru înlăturarea Guvernului PSD şi formarea unui guvern de uniune naţională.

Nu am încredere în Opoziţia lui Ponta faţă de PSD. Opoziţia s-a manifesta faţă de Dragnea, nu faţă de PSD. OPoziţia mea e faţă de PSD. De fiecare dată când a avut puterea în mână, PSD a încercat să captureze statul. Eu vreau să îndepărtez PSD de la Putere, care guvernează România cu doi tovarăşi de drum.

Rezultatul alegerilor de duminică poate duce la căderea Guvernului PSD?

Cetăţenii români votează o veritabilă moţiune de cenzură la adresa PSD. Sursa legitimătăţii e voinţa cetăţeanului. Poporului e suveran. Înfrângerea PSD va echivala cu o moţiunea de cenzură împotriva Guvernului. Victoria PNL va arăta că PSD nu mai are e căuta la Putere. Sunem într-o bătălie umăr la umăr. Singurul partid care poate să bată PSD e PNL.

Ce rezultat ar trebui duminică seară, ca noi să vedem că PSD şi ALDE au pierdut alegerile?

Să nu mai aibă majoritate în voturile cetăţenilor. Ce obţine PSD adunat cu ALDE nu cred că va ieşi 37%. Nu aş băga PLUS. E bătălia dintre PSD şi PNL. Bătălia pentru primul partid. Cine e primul capătă încredere. Victoria PNL va căpăta o criză gravă în PSD. UDMR are mari probleme să intre în Parlament. Cetăţenii maghiari nu sunt de acord cu decizia liderilor UDMR de a colabora cu PSD. E posibil să fie mutări şi în rândul ALDE. Noi am anunţat că vom depune moţiunea de cenzură.

Colegii râdeau de mine când le-am spus că putem să batem PSD încă de la europarlamntare. Iată că azi e posibil. Problema e dispersarea votului. Dacă ne irosim votul, riscăm ca jumătate din votul respectiv să se întoarcă la PSD. O altă problemă e că electoratul de dreapta consideră alegerile europarlamentare drept cele mai puţin importante alegeri. PSD foloseşte puterea pe care o deţine în mod abuziv şi ameninţă sistematic oameni. Foarte mulţi angajaţi din instituţii publice au fost luaţi cu arcanul şi duşi la mitingul PSD.

La mitingul PNL nu a fost la fel?

Nu! Una e să vii cu autocarul, alta e să-i aduci forţat cu autocarul. La PSD au fost aduşi cu japca. S-a intrat cu bilete, cu tabele de prezenţă. Foarte mulţi au fost ameninţaţi că sunt daţi afară dacă nu participă la miting.

Cum să iei 10 tineri de pe stradă, paşnici, să-i bagi în dubă pentru a venit Dragnea în Topoloveni? Salut decizia Tribunalului Bucureşti care a anulat amenda pe care a primit-o protestatarul surdo-mut. Nu mai e democraţie dacă forţele de ordine amendează orice om care îşi exprimă o opinie politică.

Dragnea nu mai are curaj să iasă într-un loc public pentru că-l ia lumea la rost. Să fie nevoie de o parolă pentru intrarea în oraş? Le-a luat Dumnezeu minţile! Baronul PSD Vrancea, Marian Oprişan, îi forţează pe directori de liceu să-i strângă pe elevii cu drept de vot pentru a le da cărţi cu autograful lui. E interzis să dai cadouri în campanie. Cum să forţeze directorii să facă adunări cu tinerii de clasa a XII-a? El nu vrea să încurajeze cultura, ci vrea să obţină votul de la aceşti tineri.

Credeţi că anul viitor PNL va obţine un scor care să permită să guverneze fără Alianţa USR-PLUS? Alianţa pare să fie principalul aliat.

Principalul nostru aliat e cetăţeanul român. Dacă va fi necesar să facem o alianţă, vom negocia acea alianţă în baza programului de guvernare.

În măsura în care vom cădea de acord asupra unui program de guvernare, normal că vom guverna împreună. Cu cine să guvernăm, cu PSD? Vă garantăm că nu vom guverna cu PSD. Nu m-ar deranja ca PSD să dispară uşor-uşor de pe partea politică. Ei nu sunt stânga. Ei sunt stânga comunistă, cleptocrată. Socialiştii de caviar, spuneau francezii.

Luni avem un verdict în ceea ce-l priveşte pe Liviu Dragnea. Vor fi consecinţe ale verdictului lui Dragnea?

Cu siguranţă va avea consecinţe. E clar că nu va mai fi liderul PSD. E posibil să se schimbe legăturile cu tovarăşii de drum. Dar e decizia instanţei, pe baza probelor. Însă românii au ocazia să-i pedepsească duminică la vot. Asta e cea mai cruntă pedepasă pe care trebuie să o primească.

Ce pedeapsă să primească?

Schimbarea din funcţii, Au amânat creşterea punctului de pensie până la 1 septembrie, ca să intre în vigoare exact îniante de alegerile prezidenţiale, ca să voteze cu candidatul PSD. Au fost atât de cinici încât au amânat creşterea pensiilor până la prezidenţiale.

Ce va face PNL cu salariile şi pensiile mărite de guvernarea PSD? Le taie?

PNL vrea o creştere serioasă a veniturilor, care să ducă la creşterea puterii de cumpărare. O creştere reală a veniturilor. Această creştere trebuie să se bazeze pe dezvoltare economică, nu din pix. Trebuie refăcute echilibrele economice. Avem o inflaţie de peste 4%, iar tendinţa e de creştere.

Aţi decide o tăiere de salarii şi pensii ca Traian Băsescu, dacă o să fie probleme cu economia?

Eu sunt semnatar al atacului la CCR împotriva legii care avea ca obiect tăierea pensiilor cu 15%. CCR a decis atunci că pensia e un drept câştigat, nu e un cadou făcut de Guvern. Eu am împiedcat tăierea pensiilor. Nu există să tai. Exclus! Nu o să acceptăm un guvern cu 28 de ministere. Vom avea 15, maximum 16 ministere.

Poziţia PNL e clară: susţinem principiul contributivităţii şi Pilonul 2 de pensii. Instituţiile publice au fost populate cu o grămadă de ageamii care au făcut praf instituţiile publice. Funcţionarii de carieră ţin în spate găştile politice.

Ce se întâmplă dacă referendumul nu trece?

Refuz să cred că se poate ajunge într-o asemenea situaţie. Cei de la putere ar înţelege că e liber la furat în ţara asta. Nu cred că românii acceptă să fie conduşi de hoţi. Nu cred că există vreun român care să accepte corupţia. Referendumul trebuie validat ca să dea cetăţenilor posibilitatea să oprească acest asalt asupra Justiţiei. Îi rog pe oameni să se ducă al vot. Dacă nu se duc, votează alţii. Nu putea lăsa România pe mâna hoţilor.

