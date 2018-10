Liderul CpF: Parteneriatul civil nu ţine cont de căsătorie, poate fi legiferat. Dacă nu vrei o hârtie că te-ai căsătorit, de ce vrei o hârtie că ai parteneriat civil?

Rămâi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Adevărul: Cine e Mihai Georghiu?, pentru că aţi apărut în ultima vreme foarte mult la TV.

Nu mi-am dorit aceste apariţii repetate la tv. Mesajul nostru trebuie auzit şi răspândit de oricine poate şi e în postura să o facă. Sunt director general adjunct al MŢR, sunt absolvent de filolofie, am o teză de doctorat despre opera lui Mircea Eliade. Am un eseu care se numeşte românia dincolo de trecut, ams cris în foarte multe reviste, am studii, o activitate normală pentru un intelectual şi cercetător la MŢR. Am fost şi deputat între 1996 ş 2000 când convenţia democratică a câştigat alegerile, am fost după 2005 secretard de stat în MAE, şeful departamentului pentru românii de pretutindeni. Când am fost deputat am fost şi secretarul comisie de control al SIE. Şi unul dintre liderii Pieţei Universităţii, al ligii studenţilor.

Adevărul: Pe Facebook scrie că apăraţi copiii. Cum?

Apărăm copiii apărându-le părinţii. Copiii nu cresc pe câmpuri, în ghetouri, mintea şi sufletul lor nu poate fi apărată. Există manuale în care aceste aşa-zise modele alternative larg răspândite sunt deja predate ca normalitate şi dacă predăm aşa ceva ca normalitate acceptată, mâine o vom preda probabil ca normativitate. Nu, nu e un proces de intenţie.Să nu uităm că părinţii sunt factori constituţionali în această ţară. A nu discuta cu părinţii toată această paradigmă a corectitudinii politice e un lucru care iese în afara constituţiei, contrazice libertatea de conştiinţă şi tinde să facă din copii captivii pe anumite segmente unei pseudo-educaţii care este vătămătoare.

Daţi-ne un exemplu concret din manuale care vă deranjează.

Manualul promovează schimbarea radicală a paradigmei rolului în cuplu. Căsătoria e numai unul din fundamentele familiei. Există şi alte fundamente cum ar fi rudenia, adopţia sau alianţa. Toate aceste lucruri sunt tratate în Constituţie şi Cod civil. Noi ne referedim la definiţia casătoriei. De altfel, judecătorul CCR Daniel Morar a semnat o opinie separată demonstrând că textul actual al constituţiei permite căsătoria persoanelor de acelaşi gen şi această modificare pe care noi o dorim împiedică asta. Nu calificăm şi nu judecăm viaţa nimănui şi respectăm acest drept cu sfinţenie. Eu cred şi CCR a demonstrat că există acest drept constituţional de a proteja această definiţie. Datorită extremei forţe a lobby-ului aceste ideologii, toate discuţiile din mass-media conduc spre doleanţelele unei minorităţi. Eu nu văd de ce definiţia căsătoriei care e prezentă la ora actuală în Codul Civil trebuie să fie completamente răsturnate şi să discutăm despre problema minorităţii.

Afectaţi drepturile minorităţile.

Aş vrea să întreb când vreodată un educator, la ce disciplină, ne-a fost nouă vorbit de acest drept? În ce moment al existenţei noastre cognitive am primit acest fundament de nechestionat şi fără dubiu, acesta că există căsătorie între persoanele de acelaşi sex şi ar trebui să fie promovat? Există o civilizaţie care a făcut din acest model un model universal de existenţă al culturii şi civilizaţiei? Noi suntem produsul unei culturi, cultura europeană are anumite fundamente, eu nu ţin minte ca vreun mare autor din cultura greacă, creştină, să propună ca fundamente ale existenţei noastre altceva decât alt model simplu, modest.. Tot ceea ce producem, producem prin cultură, civilizaţie, prin copiii noştri. Dacă acest model va fi schimbat, vom vedea ce se va întâmpla.

Nu aveţi nimic împotriva parteneriatului civil?

Există trei proiecte de lege privind parteneriatul civil, va fi o dezbatere publică. Parteneriatul civil nu e tema noastră şi nu ne-am îndreptat atenţia asupra lui, dar din el derivă o temă foarte interesantă. Problema adopţiei în cuplurile homosexuale este o temă care primeşte un refuz în proporţie de peste 80%.

Parteneriatul civil nu presupune adopţie.

De unde ştiţi dumneavoastră că nu presupune şi adopţie în parteneriatul civil? Partneriatul civil nu are nimic în comun cu căsătoria, se va crea în mod nou şi nu are nicio legătură cu căsătoria, deşi e un principiu fundamental al dreptului care spune că nu trebuie create instituţii paralele. Ni se spune că sunt foarte multe lucruri de facto care nu şi-au propus să se căsătorească. Bun, deci dacă nu vrei să ai nicio hârtie, de ce nu ai vrea un anume tip de hârtie, dar un alt tip de hârtie? Şi la parteneriat civil e tot un notar şi până la o anumită limită impune câteva reguli ale căsătoriei. Parteneriatul civil nu ţine cont de căsătorie, poate fi legiferat, creat, în modul în care se va dori.

Dacă nu faci copii, nu ai voie să te căsătoreşti?

Codul familiei care a fost inclus în codul civil defineşte toate aceste lucruri şi dă lămuritoare la aceste tipuri de întrebări şi de îngrijorări. Ca şi textul constituţional al art.48, se referă la buna creştere a copiilor. Dacă îmi puteţi da un singur caz în România de interdicţie a căsătoriei pentru un cuplu infertil sau care nu doreşte să facă copii. Nici vorbă. Căsătoria are prin vocaţie, dar e libertaeta oamenilor de a alege. Căsătoria e un cadru prin care se pot naşte copii. Sau dacă cei doi aleg să nu o facă, sunt liberi să nu o facă.

Aţi fi de acord cu parteneriatul civil doar dacă exclude adopţia copiilor de către persoane de acelaşi sex?

Eu aş vrea să discutăm această temă după acest referendum.

Cu ce se schimbă societatea dacă acest referendum trece?

Aceasta este teza numărul 1 a propagandei contra referendum şi se numeşte teza inutilităţii. Se schimbă fundamental lucrurile. Inutilitaeta referendumului iese în afara oricărei discuţii de la momentul în care 3 milioane de români au cerut acest referendum. El împlineşte cerera şi voinţa acestor 3 milioane de oameni. Clipul Papaya de ieri asumat de această ideologie, exprimă cu exactitate acest limbaj al urii şi al dispreţului pentru cei 3 milioane de oameni care au votat. E util pentru că este scris în instituţie, este expresia suveranităţii naţionale, nu putem fi o naţiune cu pumnul în gură. A ieşi din neutralitatea termenului soţ din constituţie este foarte important. Apărăm copiii apărând aceste roluri fundamentale ale femeii şi ale bărbatului. E util pentru că este scris în Constituţie, este expresia suveranităţii naţionale, nu putem fi o naţiune cu pumnul în gură. A ieşi din neutralitatea termenului soţ din Constituţie este foarte important. Apărăm copiii apărând aceste roluri fundamentale ale femeii şi ale bărbatului.

E argumentul majorităţii.

Nu e numai argumentul majorităţii, e şi argumentul copiilor. V-am zis foarte clar care este pericolul asupra minţii şi sufletului copiiilor. E vorba de strategia de educaţie parentală, nereflectată şi de presă. Ministerul a trebuit să o retragă de pe site-ul lor, au existat reacţii oficiale care au spus clar că nu şi-o asumă. Numai în comunism îşi propunea cineva să treacă milioane de oameni prin învăţământ politico-ideologic.

Deci ce câştigă societatea?

Heterosexualii au câştigat o apărare constituţională a familiei. Sigilăm instituţia căsătoriei. Noi sigilăm un model de constituire al viitoare familii care este dat de instituţia căsătoriei.

Îl sigilăm faţă de cine?

Eu când beau apă, n-are sens să mă întrebaţi de ce nu bei benzină. Atât vreau eu să fac îna cest moment. E dreptul meu să beau apă tot timpul. Comunismul a căzut pent că era totalitar şi pentru că a încercat să modifice structura interioară a omului. Haideţi să nu repetăm greşeli istorice să nu avem impresia că putem crea în mod artificial altceva decât ceea ce suntem. Apărăm firescul vieţii noastre de oricine doreşte să o schimbe.

În SUA, GErmania şi alte ţări din Vsest sunt acceptate căsătoriile între persoane de acelaşi sex, în timp ce în Rusia, Polonia, Bulgaria şi altele nu. Noi ce model vrem?

Între ţările care au această definiţie înscrisă în Constituţie se numără doar cele pe care le-aţi enumerat. Îi dispreţuiţi pe bulgari? Pe georgieni? Pe polonezi? În 2015, Curtea supremă a SUA a legiferat la nivelul întregii uniuni definiţia căsătoriei care cuprinde inclusiv cuplurile de acelaşi sex. Ştiţi ce s-a întâmplat înaintea acestei decizii? Au fost 32 de referendumuri statatele pentru ca in constituţie să fie această definiţie între bărbat şi femeie. În 31 de state a fost câştigată. În California a fost câştiga cu 52% de tabăra pro-căsătorie. Iată că în sistemul pe care noi îl admirăm cel mai mult, a existat acest vot popular. În acest moment, a intervenit curtea supremă şi a fracturat acest proces al referendumurilor statale. Iată că în SUA s-a discutat. Să luăm acum statele din jurul nostru. Italia nu are aceată instituţie a căsătoriei între persoanele de acelaşi sex. Croaţia a trecut printr-unr referendum în 2015, domnul Timmermans care este o persoană importantă a spus ieri clar că dreptul familiei ţine de suveranitatea naţională. Nu facem decât să fim în termenii UE, respectând acest lucru.

Care e părerea dvs despre persoanele LGBT?

Vizita mea la dumneavoastră are drept obiect referendumul şi definiţia din constituţie. Minoritatea LGBT din România e un alt subiect. Nu e tema noastră, nici de discurs, nici de acţiune publică. V-am dat toate răspunsurile până acum. Minoritatea LGBT nu face obiectul acestei iniţiative. Orice discuţie pleacă de la destinul acestei minorităţi. Nu există niciun impediment din partea noastră, parlamentul e şi pentru ei şi nu am auzit de lucruri extrem de grave privind inserţia în viaţa socială. Nu sunt calificat să vorbesc despre problemele lor.

Vă gândiţi să transformaţi CpF în partid?

Nu. Nu există niciun proiect de a transforma coaliţia pentru familie în partid politic.

Aseară, Marian Munteanu, unul dintre susţinătorii CPF, a vorbit despre un ROexit, despre ieşirea României din UE. Ce părere aveţi despre acest subiect?

Eu cred că citaţi incorect sau chiar fals ceea ce a spus, dar trebuie să îl întrebaţi pe dânsul. E un principiu fundamental să îl citaţi corect. Alăturarea unui aşa-zis ROEXIT şi punerea alături de referendum e o chestiune de un absurd şi un grotesc pe care nu am cum să îl descriu. Este o non-chestiune. Nu se pune problema ieşirii României din UE.

Dacă copilul dvs ar veni şi v-ar spune că e gay ce i-aţi spune?

E o întrebare mult prea personală ca să vă pot răspunde la ea. Nu e despre mine. Biserica îmbrăţişează pe toată lumea, unul din atacurile fundamentale care provine din acelaşi dispreţ faţă de o largă majoritate aa cestui popor e că noi am urî pe cineva. În biserică oricine îşi va găsi alinare. Noi ca laici suntem şi noi în biserică. Noi nu avem voie să urâm şi să îndepărtăm pe nimeni. Nu vreau să existe nicio confuzie şi nicio urmă de ambiguitate cu privire la cum ne raportăm la persoane, la oamenii vii care au o astfel de orientare, de opţiune. În ceea ce priveşte activismul ideologic, care reiese şi din clipul de la Papaya, o respingem, o condamnăm şi e păcat că s-a ajuns la un astfel de discurs imagistic împotriva noastră.