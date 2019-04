Victor Ponta avertizează: Dragnea deja şi-a ascuţit cuţitul şi aşteaptă să-l bage pe la spate Vioricăi Dăncilă

Rămâi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

A început perioada de precampanie, iar din 26 aprilie începe şi campania.

Noi, cei de la Pro România, îi mulţumim Facebook-ului, pentru că noi nu avem bani de la buget. PSD are vreo 16 milioane de euro de cheltuit în această campanie, PNL are vreo 7 milioane, iar USR,cred, vreo 3 milioane de euro. PSD are mai mulţi decât are întreg PPE la nivel european. Nu cred că e normal. Din taxele oamenilor sunt plătite afişele cu domnul Dragnea.

A fost un scandal şi când s-a făcut bugetul?

PNL, USR şi UDMR au votat pentru amendamentul nostru privind diminuarea fondurilor. ALDE şi PSD au băgat capul în nisip. Acum, DNA a deschis un dosar lprivind fondurile PSD.

Aţi fost preşedinte al PSD. Trezorierul partidului dispune cum vrea el de bani?

Are secretarul general care semnează toate deconturile. Funcţia de trezorier era o funcţie foarte rea pe vremea mea. Nu aveai subvenţii de astea şi trebuia să găseşti bani să plăteşti datoriile. Acum, când ai 40 de milioane de euro nu ai cum să-i cheltuieşti. Separat de aceşti bani, fiecare senator şi deputat are consilieri. E imposibil să cheltui acei bani. Cum poţi să aloci 400 de milioane pentru partide şi 1,6 milioane pentru autostrăzi. Merge Dragnea cu elicoptere, cu avioane private. Nu e corect. Dragnea zboară cu avionul privat şi nu-l întreabă nimeni nimic.

Înainte le era frică de Curtea de Conturi. A zis Curtea că poate din august îi controlează. Le era frică de DNA. Acum, de care DNA să le mai fie frică. Le era frică de presă, dar acum nu le mai e.

E posibil ca Dragnea să nu fi ştiut ce făcea Drăghici?

E imposibil, pentru că domnul Dragnea are întotdeauna această obsesie a controlului. Nimic nu se întâmplă fără el. Şi la Guvern, nu se poate angaja şefă de cabinet la un ministru dacă nu stabileşte el. Eu am profitat într-un fel de această obsesie a lui a contrlului în sensul că la partid la PSD am zis „băi Liviu, tu faci ce vrei, că nu mă interesează, eu îmi văd de Guvern”. În acelaşi timp asta a fost şi slăbiciunea mea. Pentru ca în timp ce eu umblam la Bruxelles, la şedinţe, domnul Dragnea stătea cu baronii. Şi când am zis în 2015 că „nu pot să rămân şef la PSD că am un dosar penal”, Liviu a zis „da, dar eu pot”. „Păi cum poţi ? că acelaşi argument la mine funcţionează la tine invers? Păi da, dar mă vor cei din teritoriu”.



O să-mi aduc tot timpul aminte. A fost un vot atunci între Liviu Dragnea şi Rovana Plumb, după ce m-am retras eu. Eu am propus-o pe Rovana. Şi Dragnea a zis, „nu, ce Rovana..”, a făcut-o în toate felurile. Acum e bună. A reevaluat-o. Aici, după cum vedeţi, există doi evaluatori în România. Unul este domnul Băsescu, care în general unde a scuipat a şi putat şi invers, iar al doilea e Dragnea, care după cum aţi văzut, reevaluează. Dar nu asta e problema. Altceva voiam să vă povestesc. În 2015, la acel din partea organizaţiei Constanţa, nu era Radu Mazăre prezent, nu era el preşedinte, era Nicuşor Constantinescu. Aceste cred că mi-a şi spus ceva la stilul „bă Victor, nu te supăra, noi nu votăm cu Rovana, votăm cu Liviu, pentru că Liviu ne scapă de închisoare”. Şi mă gândeam, asta era în 2015. Din 2016 Nicuşor Constantinescu e tot în închisoare cu Liviu, da ? Iar Radu Mazăre e naufragiat în Madagascar. Mă gândesc câţi alţi oameni au crezut că Dragnea o să-i scape pe ei . Când e evident ce se întâmplă, că nu a avut niciodată această intenţie, a vrut să scape doar el şi ceilalţi să rămână cu probleme.

Cum vedeţi scandalul Dragnea-Toader?

E un fake.Cu siguranţă joacă teatru, pentru că: l-aţi pus dvs. pe dl Toader ministru? Nu. Nici eu nu l-am pus. A fost ministru în Guvernul Grideanu. A căzut Guvernul Grindeanu, după care a venit Guvernul Tudose. Dl Dragnea a zis să rămână tot Toader. A plecat Guvernul Tudose, a venit Guvernul Dăncilă. A zis să rămână tot Toader. După aia a apărut povestea aia că e o moţiune la Camera Deputaţilor împotriva ministrului Toader, au amânat-o, fiţi atenţi că ce-i facem. După care evident că au votat împotrivă. E un joc.

Prin ordonanţele de urgenţă - faimoasele ordonanţe, care cică au ajuns la CSM, am întrebat la CSM şi n-a ajuns nicio ordonanţă - ar însemna să scape de probleme penale nu doar dl Dragnea. Ar însemna să scape lideri actuali ai PSD, pe care dl Dragnea îi ţine: Bă, vedeţi, aveţi dosare, vă rezolv eu problemele! Ar însemna să se poată întoarce în partid de exemplu dl Adrian Năstase, care eu cred că dacă mâine se întoarce în PSD, se face un congres, ia 90% din voturi împotriva lui Dragnea. Ar însemna să scape de probleme penale oameni de afaceri, pe care Dragnea i-a tot prins în campanii: fiţi atenţi, eu vă scap, susţineţi PSD. Ar însemna să scape patronii de media - dl Ghiţă, dl Voiculescu, cine sunt. Or, dl Dragnea nu vrea să scape ceilalţi, că de fapt ăsta e instrumentul prin care îi ţine.



Anul trecut, tot la sesizarea lui Dragnea CCR, a luat decizia privind completurile de 5, dar doar pentru procesele în curs. Şi acum ar trebui să spună CCR că o eventuală decizie să se aplice doar la procesele în curs de la completurile de 3. Mâine se va vedea dacă în România e un om la care nu se aplică legea şi Constituţia sau până şi Dragnea se supune legii. Sper să nu ne întoarcem în timp, la 2004. Evident, într-un asemenea caz s-ar bloca dosarele Înalta Curte.

Cu doamna Dăncilă nu mi se mai pare de ochii lumii. L-am văzut cum a făcut cu mine când eram prim-ministru, după aceea cu Grindeanu, după aceea cu Tudose. Îşi aranjează o emisiune, se duce şi zice: nu pot să mă ridic eu la nivelul lui Grindeanu, nu pot eu să-i dau sfaturi lui Tudose, nu pot eu să intru în contradicţie cu dna Dăncilă. Pentru mine asta înseamnă că deja şi-a ascuţit cuţitul şi aşteaptă momentul să i-l bage în rinichi pe la spate. Cu ce l-a supărat dna Dăncilă, nu ştiu, n-am acces. Poate pentru că nu se duce să se bată cu Timmermans la Bruxelles, poate că nu-l mai suportă pe Vâlcov.

Ar avea voie să fie premier dacă nu îşi rezolvă problemele cu dosarele?

Da. Legal ar avea voie.

Cum vedeţi relaţia cu Tăriceanu?

E clar că îl şantajează şi cu dosarul şi cu poziţia de preşedinte al Senatului. La Cameră nu mai au majoritate. Eu cred că în fiecare zi în care Tăriceanu acceptă şantajul, îşi diminuează şansele la prezidenţiale. E clar că Dragnea va candida.

Nu a învăţat lecţia de la Năstase, Geoană sau dvs.?

Dragnea nu candidează să câştige. El vrea să nu fie altul care candidează. Ajunge în turul 2 şi o să spună că a fost împotriva sa statul paralel, americani etc.

Nu-l îndepărtează partidul după alegeri?

Nu! Cine să-i ia locul? Codrin Ştefănescu? Marian Oprişan? Poate Viorica Dăncilă. La cum l-am văzut aseară mai degrabă o împinge pe Dăncilă în apă, nu o pune candidat.

Cum vedeţi scandalul Iohannis-Dragnea?

E benefic pentru ei doi. Şi eu aş spune dacă aş fi consilier: să intri cu Dragnea în turul 2 pentru că stai la SIbiu şi câştigi. E nebenefic pentru noi toţi. Eu cred că procurorul Lazăr ar fi trebuit să-şi dea demisia. Pentru că întreaga instituţie e atacată. Eu am plecat de la Guvern după Colectiv. Cine îi cere să plece din funcţie? Dragnea, care e condamnat penal. Şi îi cer cei de la PSD care în fiecare zi mă înjură pe mine că mi-am dat demisia. Eu pot să susţin demisia lui Lazăr pentru că eu aşa am făcut.

Care ar fi normalitatea? Să spunem că Dragnea pleacă de la PSD.

PSD trebuie să-şi găsească nişte lideri.

V-aţi întoarce în PSD?

Nu! Niciodată. Am pornit acum cu Pro România. În România, miza e legată de politica internă. Una e de legitimitate politică. Dragnea spune şi acum că a luat 46% în 2016 şi are voie să dea jos miniştri. Dacă Dragnea ia 30% înseamnă că a pierdut o treime din susţinere. Partea din legitimitate e importantă. Apoi, partea de schimbare a spectrului politic imediat.

Dacă vrem să schimbăm Guvernul înainte de decembrie 2020, trebuie să fie luaţi parlamentari PSD. Deputaţi PSD nu vor pleca la USR, PNL. Vor pleca doar la Pro România. Noi suntem alternativa la PSD: Un om care a votat PSD în 2016, va vota în 2020 Pro România. Hai, poate şi la ALDE.

Nu văd la USR şi PNL echipe de miniştri pregătiţi. USR strigă Dragnea la puşcărie. Ok, îmi place ideea. Iar la PNL e Rareş Bogdan care spune ceva, dar nu cred că ajunge.

Cum se poate schimba Guvernul după 26 mai ?

Prin trecerea unor parlamentari care sunt acum la PSD. SĂ vină spre Pro România. UDMR nu cred că va vota moţiunea. Ei sunt foarte pragmatici. Eu aş vrea să văd în Monitorul Oficial că Viorica l-a dat afară pe Vâlcov. Deja e un semn de independenţă.

Cum se poate construi alt guvern?

Aici, singurul care poate să pună laolaltă ce e în Parlament e Iohannis. Noi avem doar 22 de oameni, 15 dintre ei fiind posibili miniştri. Eu nu am crezut nici în 2016 soluţia tehnocraţilor. Cred că ar putea fi o personalitate politică acceptată de toate forţele.

Inclusiv de PSD?

Da, se poate găsi. Nu-mi cereţi să dau nume. Da, la un moment trebuie să iei şi măsuri disperate. Altfel ne înecăm în miliardele împrumutate de Teodorovici.

Miniştrii vor fi oameni politici?

Categoric!. Eu cred că în acest moment e singura soluţie. Ce e necesar e şi posibil.

Listele partidelor sunt gata. Aveţi un comisar pe listă.

Noi duminică facem şi lansarea candidaţilor. Orbirea la care a ajuns conducerea PSD e reflectată de gonirea Corinei Creţu. Creţu e cel mai important asset al nostru. Creţu a avut un portofoliu foarte important. Ea spune oriunde în ţară ce a finanţat. Să o goneşti, să o umileşti pe Creţu, denotă, de fapt, orbirea. Noi ne bucurăm că a venit la noi.

De ce nu se atrag banii europeni?

Mie îmi e clar că Vâlcov a blocat proiectul cu spitalele. Banii europeni nu pot să-i fure. Se întâmplă ca la Tel Drum. Nu am înţeles de ce fac autostrada de la Iaşi la Târgu Mureş. Pentru că vor parteneriat public-privat. A mai fost un lucru important spus de Creţu: nu poţi să dai vina mereu pe Comisia Europeană, să înjuri Comisia. Apoi, să ceri bani de la Uniunea Europeană. Ei au spus la Madrid că-l susţin pe Timmermans, dar la Bucureşti îl înjură.

De ce te baţi cu diaspora? Că ei dau bani în ţară. Eu am făcut o greşeală în 2014 cu diaspora. Dragnea trebuia să înţeleagă acest lucru, pentru că a fost lângă mine în 2014. Acum trebuie să vorbim despre şcoli, autostrăzi, nu dosare. Hai să punem nişte oameni capabili la ministere. Miniştrii la Transporturi se schimbă de 7 ori. Pune nişte oameni care să facă treabă.

E vreun ministru pe cae l-aţi păstra?

Da, sunt câţiva.

Domnul Teodorovici?

Teodorovici e cea mai mare dezamăgire a mea. A devenit populist şi semnează tot ce îi dă Dragnea şi Vâlcov. Şi merge mai departe cu Fondul Suveran, care e cel mai mare jaf al României.

Lista PSD pentru europarlamentare cum vi se pare?

A mai rămas vreun PSD-ist? Aaa, poate Dan Nica.

Cum vi se pare lipsa lui Ioan Mircea Paşcu?

De neînţeles, deşi eu nu am avut o relaţie bună cu Paşcu. El şi Victor Boştinaru ştiau ce să facă acolo. Din fericire, la Pro România îi avem pe Corina Creţu, pe Mihai Tudose, pe Iurie Leancă. Eu cred că trebuie să tragem şi Moldova după noi.

Aţi reevaluat candidatura dvs la preşedinţie?

M-am gândit şi am ajuns la aceeaşi concluzie. Cred că în 2024 voi fi pregătit să candidez. Prin 2023 vă anunţ.

