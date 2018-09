Florin Roman: Şase deputaţi PSD au votat alături de PNL pentru anchetarea pestei porcine. Majoritatea PSD stă în doar 10-12 voturi. Dragnea şi Firea, la fel de nocivi

Adevarul: PSD a blocat ieri înfiinţarea a două comisii de anchetă: pesta porcină şi violenţele din Piaţa Victoriei.

Florin Roman: Majoritatea PSD-ALE a reuşit cu mare greutate să respingă aceste comisii. Diferenţa de voturi a fost foarte mică, în condoţiile în care colegii de la minorităţi s-au abţinut. Sunt şase deputaţi PSD care au votat solicitarea noastră pentru ancheta cu pesta porcină, iar la ancheta pentru violenţele de la proteste a exista un vot pentru de la un deputat PSD de Botoşani şi o abţinere de la un deputat PSD de Bucureşti. E un semnal foarte puternic, există şanse foarte serioase ca cei de la PSD şi ALDE să nu mai controleze autoritar majoritatea parlamentară. În cadrul grupului UDMR părerile sunt extrem de împărţite. Majoritatea PSD se frăgezeşte. Ieri au avut patru parlamentari care i-au cerut demisia lui Dragnea.

Deci există premisele ca o moţiune de cenzură să treacă.

Ne bucură că unii parlamentari PSD se trezesc la realitate. Nu pot fi toţi talibani. Faptul că şi-au permis să treacă peste o decizie a partidului arată că presiunea electoratului este foarte mare. Vorbim de o diferenţă de 10-12 voturi în condiţiile în care au fost 10 abţineri de la minorităţi.

Cine e răul cel mai mic: Firea sau Dragnea?

Sunt la fel de nocivi. Sondajele arată un PSD la 24%, care se prăbuşeşte. Pentru a câştiga un nou mandat, PSD e o piatră de moară. Nu pot trece peste ipocriza doamnei Firea, care nu a autorizat iniţial mitingul din 10 August. În urmă cu un an, când au trecut serviciul secret al MAI de la Grindeanu la Carmen Dan spuneam că se vor deschide porţile pentru poliţie politică. Pe noi ne interesează dacă serviciul secret al MAI se implică în jocuri politice. DIPI are 200 de salariaţi care îşi primesc leafa de la MAI şi care sunt detaşaţi la instituţii ale statului. Ne întoarcem pe vremea lui Adrian Năstase, pe vremea lui Virgil Ardelean care monitoriza ziariştii? Am cerut comisiei de anchetă pentru a vedea dacă un serviciu secret a fost implicta în acţiuni de poliţie politică.

Aţi susţinut indemnizaţiile speciale pentru primari.

Înainte de a fi parlamentar, am venit de la CJ ALba şi cunosc zona de administraţie. S-a făcut o amestecare voită între primari şi parlamrntari ca edilii să fie demonizaţi. Primarii au avut salarii mizerabile.Fiind salariile foarte mici, şi contribuţia la pensie a fost foarte mică. Sistemul este prost gândit. Secretara de şcoală, şeful de post au avut salarii peste primar.

Candidează Vasile Blaga şi Ludovic Orban pentru parlamentare?

Încă nu ştim. Ludovic Orban este un tip foarte harnic. E greu să te duci la Bruxelles şi să conduci un partid. Vasile Blaga a dat enorm acestui partid. Vom stabili între noi. Să vedem mai întâi care sunt candidaţii. Siegfried Mureşan şi Dan Motreanu şi-au depus candidatura pentru europarlamentare şi mă încântă, la fel cum mă încântă şi candidatura lui Mircea Hava, primarul din Alba Iulia.