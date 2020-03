Daniel Băluţă: Nu voi candida pentru nicio funcţie la Congresul PSD. A fost o surpriză extrem de neplăcută că nu s-a interesat nimeni de Delta Văcăreşti

Rămâneţi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Adevărul: Avem două probleme mari în România. coronavirus şi criza politică. Ce măsuri aveţi pentru virus?



Daniel Băluţă: În primul rând am dublu calitate. Sunt medic. Din al doilea punct de vedere vă voi vorbi ca primar. În urmă cu două săptămâni am luat un set de măsuri pe care le implementăm deja. Nu facem decât să respectăm deciziile pe care comitetul naţional pentru situaţii speciale le-a luat. E extrem de important ca într-o asemenea situaţie să vorbim într-o singură voce. De aceea am oferit ajutor spitatului Bagdasar Arsenie atunci când au avut nevoie de echipamente medicale. Vorbim de celebrele măscuţe. Am lansat o campanie de informare a populaţiei, am lipit pliante. Pe toate ecranele reuşim să comunicăm deciziile pe care atât comitetul local cât şi cel naţional le ia pentru soluţionarea crizei. Azi suntem alături de toate spitalele din S4 pentru limitarea accesului vizitatorilor în acestea. Poliţia sprijină managementul acestora. Acestea sunt doar o parte din decizii. Cea mai importantă e că am alocat fonduri pentru ca cei din izolare să poată să primească alimente, apă şi tot ce e necesar.



Avem şi criza politică. Preferaţi alegeri la termen?



Cred că trebuie să prevaleze interesul comun al oamenilor. E mai puţin termenul, e nevoie de stabilitate. Pentru mine e irelevant când se desfăşoară alegerile. E extrem de important să fie stabilitate.



Intrăm pe partea de administraţie. Una din problemele Bucureştiului e cea a traficului. Cum vreţi să rezolvaţi această problemă?



Noi putem să discutăm despre măruri pe care le-am luat deja. Suntem o zonă din Bucureşti care a ameliorat destul de mult problema traficului. Şoseaua Berceni e lărgită de la 2 la 4 benzi, şoseaua Turnu Măgurele e lărgită. Aceste benzi sunt reale. Discutăm despre o ameliorare reală a traficului. Pe de altă parte am generat 20.000 de locuri de parcare noi. Avem posibilitatea să le folosim integral. Nu în ultimul rând, avem două pasaje pe are le voi prezenta în foarte scurt timp. Sunt finalizate şi procedurile de atribuire. E vorba de un pasaj peste Şoseaua Turnu Măgurele, iar al doilea peste şoseaua Berceni. Acestea vor decongestiona şi mai mult traficul din această zonă. Aceste măsuri vin cu o creştere exponenţială a parcărilor dintre blocuri.



Cum rezolvaţi şi partea de infrastructură în sensul transportului comun?



Vreau să vă spun că toată acea zonă am judecat-o integrat. Nu numai dpdvd al infrastructurei rutiere. Sectorul 4 a investit mult infrastructură. Oamenii au fost atraşi de această zonă a Bucureştiului. Media de vârstă e de 25-40 de ani. Foarte mulţi copii. De aceea a fost important să facem o şcoală generală. De la 1 septembrie vom avea una cu clasele I - XII. Urmează să facem şi o creşă. A apărut şi necesitatea unui parc pentru că oamenii au nevoie de un loc de relaxare. Această zonă care a fost uitată în ultimii 30 de ani de ultimele administraţii a avut nevoie de parcuri.



Aţi vorbit de această nouă şcoală şi grădiniţe. Anul trecut era problema şcolilor în care se făceau lucrăru sau care erau în containere.



Niciodată nu derulăm activităţile în spaţii improvizate. Aşa cum în Suedia se desfăşoară în spaţii modulare... Şcoala 97 există un număr mare de elevi. Unica versiune de a creşte număruld e clase erau nişte construcţii modulare. Vom pune trei noi clase. La început oamenii au fost reticienţi la acest sistem care se regăseşte şi la şcolile private din România.

Care e statutul actual al Deltei Văcăreşti? Circulă informaţii contradictorii



E o realitate pe care puţini oameni o cunosc. Ea se găseşte în subordinea Ministerului Mediului. Digul este sub ministerul Apelor. E o entitate de care trebuie să se ocupe aceste structuri. Această Deltă a avut un administrator. Vreau să vă spun că înafară de Sectorul 4 care e normal să acorde atenţie tuturor zonelor din aria noastră de preocupare, n-am văzut din partea nimănui preocupări legate de siguranţa şi paza acestei zone. Când a apărut incendiu, înafară de cei de la ISU şi S4, nu a apărut absolut nimeni. A fost o surpriză extrem de neplăcută pentru mine. Nu s-a interesat nimeni cu excepţia mea şi a celor de la ISU pentru identificarea cauzelor incendiului. Am particiat în mod activ, oferind suport celor de la ISU. Am participat cu cinci cisterne de la societatea noastră comercială şi am oferit astfel mai multe puncte din care incendiul a fost stins extrem de rapid. Fac apel acum la aceste entităţi pentru a găsi un punct comun pentru realizărea pazei acestei obiectiv.

Vrea Daniel Băluţă să candideze pentru o funcţie la conducerea PSD la Congres?



DB are o abordare diferită. Eu sunt, şi în ultimii patru ani am făcut 95% administraţie, 5% politică. Sunt interesat de acelaşi drum. Nu sunt interesat deloc de o funcţie politică. Preocuparea pe care o am este finalizarea proitectelor de care v-am spus. E important pentru comunitate.



Ce consideraţi că ar trebui să facă PSD joi? Să meargă la şedinţa de învestire sau să stea pe bară? Tot auzim această retorică că avem nevoie de stabilitate, dar pe de altă parte nu există o decizie clar.



Dacă aş avea aceste prerogative, în clipa aceasta m-aş întâlni cu domnul preşedinte, cu domnul premier, cu domnul Barna, cu domnul Tomac, cu reprezentanţii celorlalte partide şi aş astabili exact cum facem. Dacă votăm, nu votăm, trebuie să înţelegem că e un moment special şi împreună să găsim soluţii. E important să nu fie manipulat acest moment. Trebuie să dovedim capacitatea de a fi uniţi. Suntem români cu toţii. E un moment în care trebuie să fim împreună. După aia putem vorbi de doctrine. Azi dacă ne uităm la potenţialul de degradare din România, e important să fim uniţi. Instituţiile să comunice între ele. Aş face orice pot şi orice compromis să obţin această stabilitate.