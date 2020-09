Simona Spătaru: Nu e deloc favorit Băluţă. Diferenţa între noi e de 10 procente, dar recuperez. Am plecat de la zero

Ce şanse are Simona Spătaru să câştige Primăria Sectorului 4

Am văzut o serie de investigaţii apărute cu dvs în această săptămână. Până în această săptămână, Băluţă era considerat favorit.De ce toţi aceşti oameni vă urmăresc, vă filează?

Nu e deloc favorit Băluţă. Oamenii din sector aşteptau oameni care să creadă. Filajul timp de fiecare zi, cu poze, se face de detectivi autoritzaţi. Au fost grupuri de interese lovite. Nu m-am urcat băută la volan. Am luat o gură de bere după mâncare. Acel film este trucat. În alte zile au spus că am încălcat regulile de circulaţie şi că am trecut pe roşu. Sunt trucaje ieftine. Singura persoană băută e domnul Băluţă. A pus mafioţii pe urmele mele. Simt că murdăria ne determină să ne mişcăm.

O bordură de 380 de lei e jaf. 500 de lei bursă pentru un copil olimpic e mizerie.

În campanie v-aţi întâlnit cu Băluţă?

Niciodată. Nu l-am văzut în piaţă, la metrou. Ar fi păţit la fel ca Firea. Pe Facebook are grupuri de postaci. L-am deconspirat pe domnul Zărescu. Când? După ce s-a îmbogăţit Zărescu din banii noştri. Oamenii nu mai pot fi păcăliţi.

De ce e favorit Băluţă?

E o diferenţă de doar 10 procente. Oameni care nu s-au decis vor face diferenţa. Acum avem electorat care înţelege că nu mai putem sta deoparte.

De cât timp locuiţi în Sectorul 4?

Din 2016. De 23 de ani stau în Bucureşti. Am stat în toate sectoarele. Am ajuns să fim văduviţi de apă caldă.