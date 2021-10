Aderarea României la OCDE. Bogdan Aurescu s-a întâlnit cu secretarul de stat american şi i-a mulţumit pentru contribuţia la procesul de aderare

„Foarte fericit să-l întâlnesc astăzi pe Secretarul de stat al SUA Antony Blinken cu ocazia Conferinţei Ministeriale a Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care are loc la Paris”, a scris ministrul de Externe demis Bogdan Aurescu pe Twitter.

Ministrul a transmis că i-a „mulţumit pentru sprijinul SUA şi lui personal pentru avansarea procesului de luare a deciziei privind deschiderea negocierilor pentru aderarea României la OCDE. România este pe deplin dedicată Parteneriatului Strategic România-SUA”, a mai compoletat Aurescu.

Very glad to meet 2day @SecBlinken on t/occasion of t/#OECDMCM2021 in Paris. I thanked him for t/support of US🇺🇲 & of himself personally for advancing t/decision-making on opening t/negotiations for RO🇷🇴's accession to @OECD. RO is fully committed to t/🇹🇩-🇺🇲 Strategic Partnership pic.twitter.com/dvChuINJm1