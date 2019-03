Actorul Victor Rebengiuc: „Dragnea - un bugetar care a profitat de funcţiile pe care le-a avut“

Victor Rebengiuc a vorbit, la emisiunea „În faţa ta“, difuzată sâmbătă de Digi 24, despre protestul la care a participat, un „protest la adresa modului în care este terfelită justiţia, la adresa intenţiei puterii de a folosi justiţia în interesul ei“.

Întrebat despre declaraţiile unor politicieni conform cărora actorii care au ieşit la protest nu ştiau pentru ce au ieşit, el a spus că au protestat pentru era un semnal dat de oamenii din justiţie.

„Şi dacă-i vorba de oameni care nu se pricep, primii care nu se pricep la ceea ce sunt puşi să facă sunt chiar politicienii, de ce să mă acuze pe mine că sunt actor, slavă Domnului, de atâţia ani de zile, nu m-a gonit nimeni din Teatru...încă, încă.. îmi iau şi această măsură de protecţie“, a adăugat Rebengiuc.

El a povestit că, după acel protest, a intrat în Teatru şi a jucat, întrucât avea spectacol. „Sunt un profesionist. (...) noi trebuie să ne facem profesia“, a susţinut el. El a spus că după aceea a primit foarte multe felicitări, chiar şi de la români din străinătate, „şi foarte multe înjurături“.

„Dar eu sunt obişnuit pentru că şi atunci când am pus hârtia aceea igienică în '89, la fel am primit ameninţări, aveam un teanc de scrisori de ameninţare acasă, le-am aruncat acum un an-doi... “, a adăugat actorul. El a mai povestit că nu a putut niciodată să aibă un dublu limbaj şi chiar s-a certat cu un prieten din cauză că vorbea împotriva regimului comunist.

Rebengiuc consideră că românii pleacă din ţară pentru că nu văd un viitor aici.

„Câtă vreme ăştia vor rămâne fixaţi şi întăriţi aici la putere... ei vor, Doamne, punctul zero, dom'le, gata, s-a încheiat toată treaba nu mai întreabă nimeni de unde ai tu banii ăştia, de unde ţi-ai făcut conacul ăsta, de unde ţi-ai cumpărat nu ştiu ce, nu mai întreabă nimeni nimica. Tot ce ai rămâne al tău şi toţi ăia fraierii cărora le-am luat banii din buzunare nu o să mai zică nimica. Rămâne aşa. Şi atuncea o luăm de la zero. Şi atuncea o să dăm legi noi, pin care o să putem fura fără teama de a fi prinşi şi pedepsiţi vreodată şi o să facem o ţară demnă şi frumoasă în care noi vom fi şi oamenii puternici şi bogaţi (...)“, a afirmat el.

Cu o săptămână în urmă, Victor Rebengiuc a participat împreună cu colegii săi de la Teatrul Naţional Bucureşti la o acţiune de susţinere a magistraţilor care protestează faţă de modificarea legilor justiţiei.

El este de părere că liderul PSD, Liviu Dragnea, este „un om care a profitat de funcţiile care le-a avut, un bugetar (...) care a izbutit să devină un mare, mare, mare potent financiar şi nu numai financiar, din leafa de bugetar“. Despre şeful statului, spune că este un om corect, cinstit, un intelectual „şi singurul care rezistă, se luptă (...) ca ţara asta să rămână aproape de Europa, să-şi păstreze calitatea de stat de drept (...) pentru mine nu s-a schimbat mare lucru, eu am fost liber şi am vorbit liber - nu mă laud, dar asta a fost pentru că e firea mea aşa, nu pot să spun minciuni, eu nu stiu să mint. În momentul în care spun o minciună, imediat se vede că am minţit şi nu pot să susţin o minciună. Asta e firea mea, aşa sunt eu născut, făcut, învăţat, educat, nu am nicio problemă în a spune ceea ce gândesc“, a afirmat el.

De asemenea, el a spus că „ar fi fost culmea“ ca statul român să sprijine candidatura Laurei Codruţa Kovesi la funcţia de procuror şef european. „Cum să sprijine aşa ceva, când ei n-au ştiut cum să scape de ea şi nu vor decât să o calce în picioare, asta pentru că a scos la iveală fărădelegile lor. Eu sunt foarte fericit că Codruţa Kovesi a căpătat recunoaşterea luptei ei şi muncii ei din partea Parlamentului European şi toate comisiile alea prin care a trecut, că a fost o selecţie serioasă, făcută de nişte oameni cu pregătire“, a mai spus el.