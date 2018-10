Ori care se confunda cu ţara, ca şi cum ei ar fi „români adevăraţi“. Sau verzi. Iar pe criticii lor, prin definiţie „răuvoitori“, sau „incompetenţi“, îi încurcă, de asemenea, cu nişte trădători şi ticăloşi.

Adevărul e pe dos. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. Din unghiul ventrilocului marionetei compărute miercuri, 3 octombrie, în fata Parlamentului European, ventriloc care nu e, neapărat, Liviu Dragnea ci, poate cu mai multă îndreptăţire, ideologul lui Vladimir Putin, Dughin, sau chiar ţarul KGB-ist însuşi, Dăncilă şi-a îndeplinit sarcina eficient.



Căci, bine dresaţi, trimişii puterii peceriste care se dă pesedistă, dar e, în fapt, naţional-comunistă cât cuprinde, şi-au făcut treaba cum trebuie, de vreme ce au minţit rău, au minţit cu aplomb, au minţit cu tupeu, au minţit masiv. Şi au minţit şi frumos, adică patriotic, gâdilând urechile multor inşi întotdeauna lesne de prostit cu naţionalisme false, de doi lei.



Un neica nimeni obraznic, nu doar ignar, a transpus cuvântul de ordine al propagandei putiniste şi a băgat, în plus, în luptă, gogoşi cu cifre.



Potrivit fantasmagoriei europarlamentarului PSD-ist Dan Nica, menite să acrediteze o falsă „nevoie“ de reformare a justiţiei româneşti, „98% dintre cei trimişi în judecată pentru corupţie“ ar fi fost, chipurile, „achitaţi în România“.



Dacă aşa ar fi stat lucrurile şi Nica n-ar fi pus în circulaţie „fake news“, în speţă o invenţie ordinară, ar fi fost minunat. Ar fi însemnat că judecătorii nu cad în capcanele procurorilor, iar statul de drept funcţionează ca uns, de vreme ce nu se pedepsesc nevinovaţi.



Realitatea e că, fie şi cu defecţiuni, statul de drept şi justiţia cu magistraţii ei, procurori sau judecători, chiar au funcţionat în România. Până a venit la putere PSD şi a început marele rollback, marea contrarevoluţie antidemocratică, la care asistăm în prezent.

Culme a ipocriziei şi contrafacerii, Dăncilă, „românca adevărată“, a minţit şi ea, că Nica, de au îngheţat apele în cuvântarea lăudată de ministrul de Interne din Videle.

Realitatea e că, sub Kövesi, DNA şi-a îndeplinit menirea, lucrând la fel de eficient ca procuraturile occidentale. Cu o medie de achitări definitive de mai puţin de două procente.



Dar ce contează realitatea pentru politrucii armatei roşii? Ori pentru ai oştirii baronilor roşii? Între care Dăncilă, al cărei ventriloc a minţit că premierul ar stăpâni bine şi foarte bine limbi străine ca franceza şi engleza. Or s-a constatat că, spre ruşinea poporului al cărui prim-ministru este prin voia lui Dragnea şi a PSD, femeia are nevoie de translator când iese în lume şi nu se mulţumeşte, vai, să tacă blând, ori să râdă tâmp sub formă de „hehe“.



Şi întrucât ventrilocul, chin suprem, a silit-o să citească un text, femeia ce era să facă? I-a dat glas, şi încă agresiv, pentru uzul românului credul, care s-a bucurat s-o audă „reperând onoarea“ tărişoarei. Şi pe a „românului adevărat“, după cum s-a exprimat ministrul de Interne, Carmen decât-Dan, şefa găzarilor şi mânuitorilor de bastoane din jandarmeria PSD - căci a României şi a românilor nu se poate numi -, elogiind discursul himeric al Veoricai Vasilica.



Premierul cu voie de la Dragnea a incriminat, fără suficient temei, monitorizări ale serviciilor secrete atribuindu-le proporţii de nimic probate, precum şi protocoale perfect legale de cooperare instituţională între SRI şi justiţie.



Tot fără acoperire faptică, Dancila a înfierat, manipulativ, dosarele penale adesea insignifiante, prezumtiv prea numeroase, intentate sistematic magistraţilor de inculpaţi nemulţumiţi sau şantajişti, dosare pentru care de regulă slujitorii justiţiei nu au nicio vină.



În fine, intervenţiei excelente a Monicăi Macovei, şefa de guvern a regimului Dragnea i-a răspuns cu alte gogonate. Cea mai flagrantă e afirmaţia, potrivit căreia poporul ar „iubi şi susţine PSD şi guvernul“ întrucât i-ar fi „ridicat nivelul de trai“.



Devoalarea minciunii s-a petrecut de această dată, în chip memorabil, încă înainte de a fi fost rostită. Poporul a demontat-o ieşind cu sutele de mii în stradă, în ultimii doi ani, precum şi votând cu picioarele, prin emigraţie masivă.



Ce părere are Diaspora? S-a văzut la alegerile prezidenţiale, precum şi la 10 august, o mare adunare românească paşnică şi anticleptocratică, de la care PSD vrea cu orice preţ să abată atenţia, inclusiv prin plebiscitul de la 6 şi 7 octombrie.



Culmea, braşoava cu poporul care ar „iubi“, chipurile, „guvernul“ şi pe „PSD“ a demascat-o, involuntar, chiar PSD. A denunţat-o refuzând alegeri anticipate (pe care le-ar fi decretat urgent, dacă era popular).



În locul anticipatelor, principalul partid guvernamental şi aliaţii lui preferă manipularea şi polarizarea prin diversiunea referendumului cu privire la familia tradiţională.



Atât această consultare populară, legislativ inutilă, cât şi discursul insolent, cu inflexiuni ultranaţionaliste, al Dăncilei, din PE, sunt menite să relegitimeze partidul guvernamental, prezentându-i pe ex-comunişti că presupuşi patrioţi şi ortodoxişti.

Dar oricât de mare ar fi aplombul lor, minciunile sfârşesc, mai totdeauna, prin a avea picioare scurte. Iar uneori, efecte catastrofale.

Doar românii le pot arăta, prin protest masiv, guvernanţilor, că nu se mai lasă minţiţi şi dezbinaţi. Dar chiar nu se mai lasă?

Contrar politologilor cărora le place să se autoamăgească, crezând că PSD şi Dragnea ar deţine circumstanţa atenuantă a naivităţii şi n-ar înţelege cât rău fac ţării prin belicoasa şi dezastruoasa lor prestaţie din PE, mi-am reliefat de mult convingerea că lucrurile stau, din păcate, net mai rău.



Actualul regim cleptocrat dă, de ani de zile, semne că regizează reconvertirea totalitară a statului cu bună ştiinţă, prin demersuri sistematice, dar parţial bine machiate şi escamotate sub pretenţii „democratice“.



Această reconvertire implică nu doar distrugerea independenţei justiţiei şi, prin demolarea ei şi a separaţiei puterilor, a statului de drept, ci şi ieşirea din Europa, precum şi ralierea ţării, fără alternativă geopolitică în ocurenţa unui Roexit, la imperiul euroasiatic al Kremlinului.



În faţa acestui pericol, Europa, Comisia şi democraţiile apusene, au reacţionat, mai nou, pasabil, în PE. Dar această reacţie e tardivă şi insuficientă. UE nu are mecanismele necesare întoarcerii la raţiune a unor regimuri duse, putinist, cu pluta.



Petre Iancu - Deutsche Welle