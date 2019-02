A apelat la „experţi“: Ciorbea s-a consultat cu trei condamnaţi penal pe tema completelor de judecată

„Petiţionarii, care au depus şi memorii la sediul instituţiei, au solicitat Avocatului Poporului sesizarea CCR în legătură cu constituţionalitatea constituirii completurilor de judecată, atât la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cât şi la nivelul celorlalte instanţe judecătoreşti, civile sau penale. Argumentele solicitanţilor au fost invocate din perspectiva considerentelor reţinute de către Curtea Constituţională a României în Decizia 685/2018. Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea a solicitat petenţilor să depună precizări scrise cu privire la cele relatate şi a declarat că reprezentanţii instituţiei pe care o conduce vor analiza petiţiile înaintate de cei prezenţi, cât şi alte memorii adresate pe aceeaşi temă, şi se va lua o decizie care va fi comunicată”, se precizează în comunicat.

Întrevederea are loc în contextul în care atât ministrul Tudorel Toader, cât şi premierul Viorica Dăncilă au vorbit de o ordonanţă de urgenţă care să le permită celor care au avut procese la Curtea Supremă din 2014 încoace să conteste sentinţele date la completele de 5. Discuţia cu Avocatul poporului a vizat constituţionalitatea tuturor completelor colegiale, din toate instanţele din ţară.

Cine sunt cei trei care au avur probleme cu Justiţia

Cel mai cunoscut dintre cei trei este Adrian Severin, fost ministru de Externe şi europarlamentar, politician care în 2016 a fost condamnat la patru ani de închisoae cu executare, fiind găsit vinovat pentru trafic de influenţă şi luare de mită. Imediat după condamnare spunea că nu a fost o luptă „între cinste şi corupţie, ci între patrie şi duşmanii săi“.

O a doua persoană este Aurel Jean Andrei. Acesta, lector universitar la Universitatea din Bucureşti, a fost condamnat definitiv în „Dosarul Mazare“ la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infracţiunii de asociere pentru savârşirea de infracţiuni.

O a treia persoană care a avut probleme cu Justiţia e Toni Neacşu, avocat al Bombonicăi Prodana, fosta soţie a liderului PSD, Liviu Dragnea. Neacşu a fost condamnat în martie 2015 de un complet de 5 judecători la un an închisoare cu suspendare, într-un dosar in care era acuzat că în perioada în care a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a încasat nejustificat salariu şi diurnă in valoare de aproximativ 67.000 de lei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: