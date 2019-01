Ţuţuianu: Subvenţiile acordate partidelor parlamentare trebuie reduse. E imoral să ia 35-36 de milioane de euro pe an

''Reducerea subvenţiilor de la buget acordate partidelor politice parlamentare. Am fost şeful unei organizaţii judeţene importante, în cei 20 de ani cât am stat în PSD, PSD Dâmboviţa nu a primit vreodată vreun leu din subvenţia de la bugetul statului. Am lăsat PSD Dâmboviţa cu peste 200.000 de lei în cont, cu două autoturisme noi şi cu toată dotarea necesară în cele nouă sedii. Este imoral ca partidele politice parlamentare să ia de la bugetul statului undeva la 35-36 de milioane de euro pe an'', a afirmat Adrian Ţuţuianu, citat de Agerpres.

El a susţinut că nu ştie, de exemplu, cum se cheltuiesc banii la PSD din subvenţia de la stat. ''Vă mărturisesc că am fost în PSD, n-am ştiut niciodată câţi bani şi în ce direcţie merg. N-am avut un raport complet şi e vina tuturor celor care am stat la acea masă. Eu vă asigur că am făcut eforturi extraordinare ca organizaţia judeţeană să plătească cotizaţia stabilită, de 50.000 de lei pe lună'', a spus Ţuţuianu.

