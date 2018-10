Ţuţuianu, după ce ministrul Economiei a avertizat că îl poate da în judecată: Sunt avocat, ştiu foarte bine ce vorbesc

„Fiecare e liber să spună ce vrea. Eu am explicat în ce context am făcut acea afirmaţie. Nu am vrut să jignesc pe nimeni. Dacă vreţi, mai repet o dată, m-am introdus şi pe mine în categoria celor care au acceptat într-un mod care nu este serios politic, un anume mod de desemnare a candidatului ca prim-ministru. Nu cred că eu am creat probleme imaginii partidului, cred că imaginea partidului are de suferit din foarte multe cauze şi un partid politic responsabil, cu lideri politic responsabili trebuie să facă o analiză responsabilă pentru că imaginea unui partid se construieşte sau se pierde în fiecare zi, în funcţie de faptele concrete ale celor care conduc diverse sectoare de activitate”, a declarat Adrian Ţuţuianu în Parlament.

Fostul ministru mai spune că nu crede că va fi sancţionat pentru afirmaţiile făcute, care, precizează el, au fost oricum scoase din context.

În ceea ce priveşte anunţul ministrului Economiei Dănuţ Andruşcă potrivit cărora îl va chema în instanţă, Ţuţuianu a precizat că afirmaţiile la adresa acestuia au un anume suport şi că el, viind avocat, ştie să se apere şi va merge în instanţă, pentru că ştie despre ce vorbeşte.

„Ştiu să mă apăr, sunt avocat de meserie şi ştiu foarte bine ce vorbesc", a subliniat Ţuţuianu.

Marţi seară România Tv a prezentat o înregistrare audio cu fostul ministru al Apărării, Adrian Ţuţuianu, care spune că „nicăieri în lume nu s-a pomenit” ca liderul PSD, Liviu Dragnea, să o propună pentru funcţia de premier pe Sevil Shhaideh, „un nume de prim-ministru pe care partidul nu-l ştie”. Ţuţuianu mai spunea, aşa cum reiese din înregistrarea audio, că mulţi membri de partid nu au fost de acord cu această propunere, însă în final PSD s-a comportat ca un „partid de maimuţe”.

De asemenea, Ţuţuianu mai spune că schimbarea a trei premieri a fost o tragedie pentru partid, la fel cum tot o tragedie este şi calitatea Guvernului. Senatorul îl dă exemplu pe ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă, despre care afirmă că „este atât de prost încât nu poate asculta mai mult de cinci minute când vorbeşte cineva cu el”, iar singura lui legătura cu economia este faptul că a avut o vulcanizare.