Ţuţuianu, despre conflictul din PSD: Nu plec din PSD. Dacă cineva intenţionează să mă dea afară, voi aştepta până voi putea reveni

„Am fost şi sunt un om care a învăţat şi ceva carte şi, de regulă, când mă pronunţ pe un subiect, o fac în cunoştinţă de cauză. Sunt primul preşedinte de Consiliu Judeţean care a câştigat şi al doilea mandat. Ceea ce arată că am muncit şi că am făcut o echipa politică foarte solidă. Vă aduceţi aminte că în 2009 se vorbea în Dâmboviţa de portocaliu. Iată că i-am bătut şi am reuşit să fac treabă bună acolo”, a declarat Adrian Ţuţuianu în Parlament.

Senatorul PSD a mai spus că nu va pleca din partid, şi că dacă va fi dat afară va aştepta până va putea reveni.

„Nu plec din PSD, dacă cineva intenţionează să mă dea afară, voi aştepta până voi putea reveni. Eu cred că sunt foarte mulţi oameni care împărtăşesc măcar în parte din ce spun eu, m-au mai sunat şi după CEx. Legat de înregistrări, eu am mai spus, uneori ne exprimăm şi noi cu mai multă lejeritate, în discuţiile în care sunt private. Sunt lucruri asupra cărora o să mă pronunţ după CEx”, a adăugat Adrian Ţuţuianu.