Şerban Nicolae (PSD): Rezultatul referendumului este o victorie a homosexualilor

„Rezultatul referendumului chiar este o victorie a homosexualilor. Nu pentru că ar fi majoritari. Ci pentru că majoritatea a urmat argumentele lor sau le-au acceptat cu indiferenţă. De ieri, dispoziţiile Codului Civil ce definesc căsătoria ca fiind încheiată între bărbat şi femeie sunt susceptibile de neconstituţionalitate. Pentru că în Constituţia României căsătoria se încheie „între soţi”. Să vă dea Dumnezeu sănătate, tuturor!”, a scris Nicolae pe pagina sa de Facebook.

Liderul social-democraţilor din Senat a mai spus că nu e prima oară când susţine o „opţiune minoritară“. „Mi se spune adesea, de bună-intenţie, să văd ce vrea poporul. Să fiu în acord cu preferinţele majorităţii. Nu pot şi nu vreau să fiu aşa. Spun şi fac ceea ce cred că este corect şi bun pentru oameni. Nu pot şi nu vreau să fiu populist sau oportunist. Ştiu că „lăutarii politici”, cei care cântă ce vrea publicul să audă, pot câştiga mai uşor şi, conjunctural, se bucură de simpatie. Dar asta nu înseamnă că fac bine. Şi sigur nu sunt sinceri. Un conducător adevărat arată calea şi ţine direcţia. Un oportunist incorigibil va profita de direcţia mulţimii pe al cărei creştet se va instala confortabil. Eu am să-mi reproşez la fiecare eşec că nu am făcut bine sau nu am făcut tot ce trebuia. Nu am nicio bucurie dacă mi se dă dreptate mai târziu. Am să spun şi am să fac, în continuare, ceea ce cred că este corect şi bun pentru poporul căruia îi aparţin. Chiar dacă nu sunt „în tendinţe”. Sau, mai ales atunci!”, a mai scris Nicolae.

Referendumul pentru modificarea Constituţiei pentru interzicerea căsătoriilor homosexuale nu este valid întrucât era nevoie de o prezenţă la vot de cel puţin 30%, însă prezenţa la urne a fost de doar 20,96%.