Şefii USR PLUS Iaşi cer PNL retragerea sprijinului politic pentru Mihai Chirica, în urma suspiciunilor de corupţie

Copreşedintele USR PLUS Iaşi, deputatul Cosette Chichirău, a solicitat Partidului Naţional Liberal retragerea sprijinului politic lui Mihai Chirica şi demiterea fostului viceprimar Gabriel Harabagiu, actual city-manager al oraşului, ambii suspecţi într-un dosar de corupţie. Chichirău este de părere că Mihai Chirica nu mai poate participa la negocierile pe buget şi că trebuie să îşi dea demisia.

„Solicit PNL o decizie politică urgentă care să includă retragerea sprijinului politic pentru domnul Chirica, demiterea domnului Harabagiu din funcţia de city manager şi mandatarea unor consilieri locali PNL pentru discuţii ulterioare despre buget. Chirica nu are cum să mai participe la negocieri pe buget, fiind acum inculpat în două dosare de corupţie. Îi solicit dlui Chirica demisia imediată. Iaşul are nevoie de un primar care să se ocupe de oraş, nu de dosare penale", a scris Cosette Chichirău pe Facebook.

Celălalt copreşedinte USR PLUS Iaşi, deputatul Monica Berescu, a afirmat că Iaşiul merită o administraţie competentă, fără a exista vreun dubiu asupra cinstei şi corectitudinii primarului.

„Mafia imobiliara ce a acaparat Iaşiul în ultimii 5 ani începe să fie destructurată", a spus deputatul USR PLUS Monica Berescu.

Bodea a susţinut că „este doar începutul sfârşitului pentru probabil cea mai prolifică mafie din toată administraţia din România, cea de la Iaşi".

„Îi solicit preşedintelui PNL, Ludovic Orban, să-l suspende de urgenţă din funcţiile politice pe care le deţine şi să se delimiteze de acest personaj sinistru. Doar Orban poate face curăţenie în filiala Iaşi, în condiţiile în care aceasta este condusă de un alt penal, Costel Alexe. Delimitarea totală şi urgentă a PNL de Mihai Chirica este singura cale prin care putem să dăm Iaşului un Buget, în cadrul unor discuţii la care primarul imobiliar nu are ce căuta. Suntem datori să preluăm în coaliţie frâiele acestui oraş, să scoatem la iveală prin audituri serioase toate furturile şi să demantelăm toată mafia din Primăria Iaşi", a adăugat senatorul USR PLUS Marius Bodea.

Patru persoane au fost reţinute la Iaşi, iar alte şapte au fost puse sub control judiciar în dosarul DIICOT în care sunt cercetaţi mai mulţi funcţionari din cadrul Primăriei Iaşi în legătură cu concesionarea unui teren al primăriei. Surse judiciare confirmă că primarul Iaşiului Mihai Chirica are calitatea de inculpat în acest dosar, după ce a fost audiat la DIICOT în cursul zilei de luni. El este acuzat de omisiunea sesizării, infracţiune pentru care Codul Penal prevede o pedeapsă cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă. Aceleaşi surse au precizat că procurorul de caz nu a dispus măsuri preventive împotriva lui Chirica.

Fostul arhitect al oraşului, Alexandru Mustiaţă, inspectorul Victor Gavriluţă de la Serviciul Cadastru din Primăria Iaşi, notarul Răzvan Ionuţ Costin şi Claudiu Asimionesei, proprietarul publicaţiei „Bună Ziua Iaşi”, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, în timp ce alte şapte persoane au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile. Printre aceştia din urmă se numără Gabriel Harabagiu, un apropiat al primarului Iaşiului, Mihai Chirica. Harabagiu este în prezent city-manager al municipiului Iaşi.