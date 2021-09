Şedinţa de Guvern fără miniştrii USR PLUS. Partidul condus de Barna şi Cioloş acuză că secretarii de stat au fost ameninţaţi pentru a participa la întrunire

„USR PLUS ia act de amenintarile asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de ministri USR PLUS de a se prezenta la sedinta de guvern. (...) Facem apel la seful executivului sa nu puna oamenii in situatia de a incalca legea prin uzurparea de calitati oficiale, a transmis formaţiunea.

Ei au explicat că „reprezentarea unui minister, conform legii, este atributul ministrului si poate fi delegata doar de catre acesta prin ordin scris”.