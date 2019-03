Întâlnire între Klaus Iohannis şi Ludovic Orban, la Palatul Cotroceni

„E o întâlnire informală regulată cu preşedintele, care are loc aproape săptămânal", au declarat surse liberale pentru News.ro, precizând că aceste întâlniri sunt pe teme de actualitate.Discuţiile Orban-Iohannis au loc şi în contextul în care preşedintele a lansat începând de marţi consultările pe tema referendumului pe justiţie pe care vrea să îl convoace simultan cu alegerile europarlamentare. Marţi, şeful statului a discutat cu societatea civilă, iar miercuri are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai sistemului judiciar.Informaţii despre astfel de întâlniri între liderii liberali şi preşedintele Iohannis au mai existat. Chiar la începutul acestui an Ludovic Orban explica faptul că astfel de întâlniri sunt periodice şi că nu este vorba despre o implicare politică a lui Iohannis.„Ne vedem periodic şi comunicăm. Important este că există o comunicare, există o coordonare a poziţiilor, împreună susţinem tot ceea ce considerăm că este bine pentru România şi cred că importanţa preşedintelui României în perioada în care România exercită preşedinţia Consiliului European creşte foarte mult, pentru că este, la ora actuală, liderul român cu cea mai mare credibilitate la nivelul Uniunii Europene şi, practic, singurul care are capacitatea de a putea îmbunătăţi imaginea României, grav deteriorată de acţiunile coaliţiei majoritare PSD-ALDE”, a declarat Orban în ianuarie.El spunea atunci că este vorba despre o înţelegere comună şi că preşedintele a fost cel care a lansat invitaţia, fiind gazdă.„Faptul că se consultă cu noi este normal, este firesc, practic suntem partidul pe care l-a condus, partidul cu care s-a prezentat în alegeri, împreună ne-am angajat pentru atingerea anumitor obiective şi este normal să existe o relaţie mai apropiată între preşedintele României şi PNL, cu atât mai mult cu cât, în mod evident, vor fi alegeri prezidenţiale în cursul acestui an, iar PNL a luat decizia în Consiliul Naţional de a-l sprijini pe preşedintele Iohannis pentru un nou mandat“, explica liderul PNL

