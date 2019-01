Încă un deputat PSD a plecat la Pro România: Dragnea a divizat întreaga societate, inclusiv viaţa internă de partid

„Decizia pe care am luat-o astăzi vine după o lungă perioadă de reflecţie şi după consultări cu oamenii alături de care am făcut politică social-democrată în ultimii 20 de ani. Concluzia la care am ajuns este că după 20 de ani nu mă mai regăsesc în modul în care se face politică în PSD. (...) Cei care conduc astăzi PSD nu înţeleg că prin politică trebuie să uneşti oamenii. Ei aleg ca prin politică să îi divizeze. De când este preşedintele PSD, Liviu Dragnea a divizat întreaga societate, inclusiv viaţa internă de partid”, a transmis, joi seară, deputatul Georgian Pop.







Acesta afirmă că Liviu Dragnea ”a divizat inclusiv organizaţia de la Bucureşti şi a alimentat conflicte între colegi, între membrii aceleiaşi echipe, aşa cum nu s-a întâmplat niciodată”.





”Ultimele 24 de ore sunt elocvente. Politica nu se face cu pumnul! Din păcate, politica pumnului în masă a dus ca PSD să fie astăzi un partid din ce în ce mai urât de oameni. Chiar şi de cei care în 2016 au votat acest partid. Mă alătur astăzi colegilor din Pro România pentru a construi o alternativă pentru cei care aşteaptă o guvernare eficientă si profesionistă”, a mai transmis Pop.





Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, şi primarul Sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, lider interimar al PSD Bucureşti, au avut, joi, o altercaţie la Primăria Capitalei, Bădulescu jignindu-l pe Mutu, după care edilul Sectorului 6 i-a dat acestuia un pumn.





Primarul Capitalei Gabriela Firea a comentat incidentul, solicitându-i preşedintelui PSD Liviu Dragnea "să-şi ia bătăuşii" din Consiliul General al Capitalei.





