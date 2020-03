10 primari PNL şi un preşedinte de Consiliu Judeţean au trecut la PSD. Se mai pregătesc patru

Potrivit lui Iulian Iacomi, pe lângă cei zece primari şi preşedintele CJ Călăraşi, alţi patru edili ar urma să treacă la PSD. Citat de Mediafax , Iacomi a declarat că edilii au avut o colaborare bună cu social-democraţii atunci când erau la guvernare şi că i-au ajutat.

„Au venit 11, dar mai avem negocieri cu încă patru primari de la PNL care să vină către noi. Ei au apreciat foarte mult că au fost ajutaţi de guvernul PSD pe PNDL”, a afirmat Iulian Iacomi, preşedintele PSD Călăraşi.



Potrivit acestuia, la Călăraşi au fost stabiliţi candidaţii pentru alegeri, în cadrul unei şedinţe la care au participat şi Marcel Ciolacu şi Paul Stănescu.



Comunicatul preşedintelui PSD Călăraşi, Iulian Iacomi:



„Astăzi, 5 Martie 2020, în prezenţa preşedintelui interimar al PSD, domnul Marcel Ciolacu, şi în prezenţa secretarului general al partidului, domnul Paul Stănescu, am anunţat venirea primăverii politice la Călăraşi.



Înscrierea preşedintelui liberal al Consiliului Judeţean Călăraşi, domnul Vasile Iliuţă, în cadrul PSD Călăraşi face ca în acest moment organizaţia noastră să aibă cel mai bine poziţionat candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean pentru alegerile locale de anul acesta.



Motivaţia gestului său politic a fost dorinţa de a pune în practică acele proiecte pe care le-a gândit pentru călărăşeni, proiecte care nu ar fi continuate sau duse la bun sfârşit într-o administraţie liberală. Mai mult, întrucât gestul său politic a fost urmat de zece primari din cadrul PNL, aceştia anunţându-şi adeziunea la organizaţia noastră, putem spune că PSD Călăraşi a devenit o echipă mult mai puternică şi mai pregătită pentru alegerile locale şi parlamentare.



Aşa cum spunea şi domnul Vasile Iliuţă, preşedintele CJ Călăraşi, administraţia locală nu are culoare politică. Acolo unde cetăţenii apreciază ceea ce fac edilii pentru ei, acolo nu contează culoarea politică a edilului respectiv.



Interesele cetăţenilor trebuie să primeze în faţa intereselor personale, iar acest lucru nu se poate întâmpla decât acolo unde primează social-democraţia: politica socială în interesul celor mulţi. PSD Călăraşi are uşa politică deschisă tuturor celor care au curajul de a îmbrăţişa principiile social-democrate în cadrul unei formaţiuni care a pus mereu pe primul plan oamenii şi nu interesele personale sau de grup.



Puterea echipei noastre constă în unitatea şi în forţa de a face front comun în faţa tuturor provocărilor politice. Am convingerea că vom gestiona acest succes politic la fel cum am ştiut să gestionăm şi să închegăm echipa PSD Călăraşi şi până acum.



Felicitările pe care ni le-a adresat domnul preşedinte Marcel Ciolacu, cel care a apreciat că anvergura organizaţiei noastre seamănă cu ceea ce s-a realizat la nivel judeţean în cadrul USL, ne obligă să reuşim să îndeplinim scopul acestui demers: câştigarea alegerilor locale şi generale la Călăraşi şi schimbarea culorii politice a judeţului nostru, în beneficiul călărăşenilor”