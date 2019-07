Spectacol eveniment în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu:  „Femeia fără umbră”, de Richard Strauss

Opera compusă de Richard Strauss, pe un libret de Hugo von Hofmannstahl, a fost considerată de cei doi ca fiind ultima lor „operă romantică”, iar melomanii o asemuiesc, din perspectiva adâncului simbolism, cu „Flautul fermecat” al lui Mozart. „Die Frau Ohne Schatten” a fost începută înaintea Primului Război Mondial, iar premiera a avut loc cu 100 de ani în urmă.

Maratonul impus de „Die Frau Ohne Schatten” muzicienilor - solişti, dirijor, orchestră este în sine un spectacol eveniment prin amploarea lui, numărul mare de artişti implicaţi, complexitate. În cadrul Festivalului se vor adăuga proiecţiile video semnate de regizoarea şi artistul vizual Lidia Carmen Vidu, care deschid noi posibilităţi de receptare şi raportare la partitură.

Realizarea proiecţiilor a presupus o documentare minuţioasă, parcurgerea lucrărilor din care a fost inspirat libretul, respectiv basmul „Inimă de Piatră”, a lui Wilhelm Hauff şi „Convorbirile unor emigranţi germani”, a lui Goethe, studierea unor referinţe din publicaţii de specialitate şi urmărirea unor montări internaţionale.

„Da, libretul e plin de simboluri, dar mi-a făcut bine să citesc schimbul de scrisori dintre libretistul Hugo von Hofmannsthal şi compozitorul Richard Strauss. Am intrat parcă în familia lor, în intimitatea lor şi aşa mi-a adus multă relaxare. Dialogul lor are farmec şi de multe ori m-a ajutat să demitizez opera. Cred că acesta este pasul cel mai complicat pentru un regizor sau pentru un interpret: trecerea de la privirea admirativă din exterior, la cea participativă din interior. Dincolo de simboluri, în libret am regăsit teme foarte actuale: feminismul, familia, protestul, sexualitatea. Am recitit „Die Frau Ohne Schatten” la modul foarte personal şi cred că acesta este exerciţiul cel mai sănătos pe care l-am putut face”, spune regizorul multimedia Lidia Carmen Vidu, despre modul în care s-a apropiat de lucrare.

Una din caracteristicile copleşitoare ale lucrării este şi dimensiunea sa: opera este scrisă pentru 164 de instrumente, include cor şi 20 de personaje, solişti, cu roluri dificile şi intense. Provocarea orchestrei constă şi în obţinerea unor sonorităţi închegate, în pofida dificultăţii de a acomoda instrumente mai rare cum sunt armonica de sticlă, orga, maşina de vânt şi de tunete şi a partiturii, concepută astfel încât să descrie cele două lumi ale poveştii: cea a spiritelor şi cea a oamenilor.

Libretul se centrează pe povestea unei împărătese provenite din lumea spiritelor, căsătorită cu un rege uman. Împărăteasa trebuie să îşi găsească o umbră, altfel va fi nevoită să părăsească tărâmul oamenilor iar soţul ei se va transforma în stană de piatră. Deşi găseşte o femeie sărmană gata de acest sacrificiu, Împărăteasa decide în ultima clipă să nu mai apeleze la această soluţie, acceptând consecinţele ce decurg din această hotărâre. Finalul poveştii este unul plin de semnificaţii şi încărcat de simboluri, ca de altfel întreaga lucrare.

„Publicul va fi încântat de evenimentul din 4 septembrie de la Sala Palatului. Cred că va fi o experienţă de neratat. Vorbim de un basm, de o explozie de vizualuri de mari dimensiuni, de voci fabuloase şi de viziunea unui dirijor de prim rang. Vom încerca să plimbăm publicul prin lumi fabuloase, reale şi fantastice, printre suflete şi umbre. Cred că astfel de evenimente definesc viitorul: experienţe sonore şi vizuale ample, intense, profunde. Vrem să facem spectacol şi sperăm că publicul îl va trăi intens”, afirmă Lidia Carmen Vidu.

Ediţia 2019 a Festivalului Internaţional „George Enescu” include un total de 14 opere în concert, trei dintre acestea fiind însoţite de un tratament multimedia.

Distribuţia spectacolului ”Die frau Ohne Schatten”, de Richard Strauss, din 4 septembrie de la Sala Palatului (de la ora 20.00):

VLADIMIR JUROWSKI - dirijor

CORUL RADIODIFUZIUNII DIN BERLIN

BENJAMIN GOODSON - dirijorul corului

CORUL DE COPII AL RADIODIFUZIUNII ROMÂNE

RĂZVAN RĂDOS - dirijorul corului

CARMEN LIDIA VIDU - regizor multimedia

TORSTEN KERL, Împăratul (tenor)

ANNE SCHWANEWILMS, Împărăteasa (soprană)

ILDIKÓ KOMLÓSI, Doica (mezzosoprană)

NIKOLAY DIDENKO, Mesagerul din Keikobad (bariton)

ANDREY NEMZER, ATJOM VESNETSOV, CHRISTOPH OLDENBURG, NN Gardianul din Threshold

MICHAEL PFLUMM, Apariţia unui tânăr (tenor)

NADEZHDA GULITSKAYA, Vocea unui şoim (soprană)

KAROLINA GUMOS, O voce din cer (alto)

THOMAS MAYER Barak, Vopsitorul (bas-bariton)

RICARDA MERBETH, Soţia vopsitorului (soprană)

CHRISTOPH SPÄTH, Cocoşatul, fratele lui Barak (tenor)

TOM-ERIK LIE, Omul cu un singur ochi, fratele lui Barak (bariton)

JENS LARSEN, Omul cu un singur braţ, fratele lui Barak (bas)

NADEZHDA GULITSKAYA, SOPHIE KLUßMANN, VERENA USEMANN, JENNIFER GLEINIG, ALICE LACKNER, VIZMA ZVAIGZNE, Servitori, Voci de copii

