REPORTAJ VIDEO Dirijorul Christian Badea, la repetiţiile cu muzicienii din Sankt Petersburg: „Această orchestră e o istorie vie a muzicii clasice“

În programul repetiţiilor a fost Poemul simfonic „Isis” - de George Enescu (finalizat postum de Pascal Bentoiu, după schiţele autorului), Concertul nr. 1 în la minor pentru vioară şi orchestră - de Dimitri Şostakovici şi Simfonia a IX-a în mi minor, „Din lumea nouă” - de Antonin Dvořák - lucrări programate şi în concertul de joi, 19 septembrie, de la Sala Palatului, din cadrul Festivalului "George Enescu".

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, dirijorul cu care ne întâlneam pe scenă, Christian Badea, născut în România şi stabilit în Statele Unite, este consilier artistic şi prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu” şi a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam).

Concertul programat în Festivalul Enescu pentru seara zilei de 19 septembrie a fost greu de pregătit, pentru că timpul pentru repetiţii a fost foarte scurt. "Am avut repetiţii de trei ore minus o pauză, deci vreo două ore şi jumătate. Am lucrat puţin mai mult la Isis, de Enescu, pentru că e o piesă nouă pe care orchestra nu o cunoaşte şi a trebuit să organizez nişte lucruri. Lucrarea fusese puţin pregătită la Sankt Petersburg de către asistentul orchestrei", a povestit dirijorul.

"Această orchestra, mai mult decât orice altă orchestră din Rusia, are o tradiţie în Rusia. Prin tradiţie vreau să spun tot ce e mai frumos, în sensul că au un sunet care este al lor special. Tradiţia este dată de toţi cei mai mari muzicieni cu care au lucrat, faptul că au avut un dirijor pe o durată foarte lungă, pe Evgheni Mravinski, care a construit această orchestră, faptul ca aceasta orchestră a fost alături de Şostakovici, această orchestră a făcut foarte multe premiere, această orchestră, ca să fim chiar dramatici, a fost cea care a făcut premiera simfoniei Leningradului, în mijlocul blocadei, când oamenii mureau de foame. Vorbim despre ceva care merge la suflet", a punctat Christian Badea.

Eram emoţionaţi să-l vedem, pe scena Sălii Palatului, pe celebrul violonist Vadim Repin, despre care legendarul violonist Yehudi Menuhin a spus: "Vadim Repin este pur şi simplu cel mai bun violinist din câţi am avut prilejul să ascult vreodată".

FOTO: Dorin Constanda

Pasiunea cu care Repin interpretează, tehnica impecabilă, lirismul sunetului său şi sensibilitatea sa nuanţată l-au impus pe Vadim Repin în elita muzicală a celor mai buni instrumentişti ai lumii. Născut în Siberia, în anul 1971, Vadim Repin a câştigat, la doar 11 ani, medalia de aur la competiţia Wienawski şi a debutat ca solist în recitaluri la Moscova şi Sankt Petersburg. La 17 ani, a devenit cel mai tânăr câştigător al Concursului Queen Elisabeth. De atunci, a concertat cu majoritatea celor mai mari orchestre şi dirijori din lume.

"După Isis, am lucrat concertul lui Şostakovici pe care, bineînţeles, orchestra îl ştia fiindcă îl cântă din 1955 de când a făcut premiera cu David Oistrah. Totuşi, e un concert dificil.

Avându-l pe Vadim Repin a fost un mare avantaj, pentru că Vadim este, în primul rând, un fantastic violonist, în al doilea rând, are o pregătire foarte solidă, e super clar. Cu el nu ai niciun fel de grijă pe scenă", ne-a povestit şeful de orchestră.

FOTO: Dorin Constanda

Christian Badea a vorbit şi despre ce înseamnă să lucrezi cu o orchestră cu tradiţie. Istoria Orchestrei Filarmonicii din Sankt Petersburg începe în anul 1931 şi timp de mai bine de două decenii, activitatea ei a fost strâns legată de Radio Leningrad. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Orchestra Simfonică a Radio Leningrad a fost singura orchestră care a rămas în oraşul asediat. În pofida faptului că în prima şi cumplita iarnă din timpul Războiului, orchestra nu a mai putut cânta, prin eforturi aproape supra-omeneşti, în august 1942, sub bagheta lui K.Eliasberg, orchestra a interpretat la Leningrad premiera Simfoniei a şaptea a lui Şostakovici.

În zilele noastre, criticii susţin că „interpretarea Orchestrei Filarmonice din Sankt Petersburg poate fi numită extrem de autentică: se pare că muzicienii au moştenit de la generaţia mai veche tradiţia clasică de interpretare orchestrală tipică Simfoniei din Leningrad” (Tianjin Daily, 2015). Orchestra a înregistrat toate simfoniile lui Beethoven şi Schubert, Ceaikovsky şi Rachmaninov, Ravel şi Britten.

"Orice orchestră care are un nivel foarte înalt are această mândrie. Şi are acest profesionalism. care nu e aşa din când în când, e în fiecare moment, a punctat Christian Badea.