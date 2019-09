Regal cu Sir Bryn Terfel

Galezul Sir Bryn Terfel, unul dintre cei mai apreciaţi bas-baritoni din lume, şi-a consolidat o carieră extraordinară, concertând în cele mai prestigiose săli şi opere din lume.

„Succesul, cred eu, este ca un restaurant bun, dacă primeşti mâncare bună acolo, servicii bune, un vin bun, şansele sunt mari să te întorci acolo. (...) Din punct de vedere al tehnicii, am muncit foarte mult – nu e o întâmplare când vii la un concert să poţi cânta multe stiluri diferite de muzică. Asta e ceea ce îmi menţine interesul viu. Trebuie să îţi dai timp să explorezi. Pot să cânt cu Tom Jones, pot să cânt cu Sting”, afirma Sir Bryn Terfel în 2017, la precedenta ediţie a Festivalului „Enescu”.

S-a născut în 1965, într-o familie de fermieri galezi, unde a dezvoltat de la o vârstă fragedă pasiunea pentru muzică. Taină ce i-a fost descoperită, mai întâi cu cântece tradiţionale, de către prieteni ai familiei sale. A studiat în Londra din 1984 la Guildhall School of Music.

A câştigat locul doi în 1989 la competiţia BBC Cardiff Singer of the World, pentru ca un an mai târziu să îşi facă debutul în operă, interpretându-l pe Guglielmo din „Così fan tutte” de Mozart la Opera Naţională a Ţării Galilor.

A câştigat numeroase concursuri, iar în 1991 are onoarea de a da mâna cu Prinţesa de Wales, Diana.

Debutul internaţional în operă a fost cu „Flautul fermecat”, de Mozart, la Théâtre de la Monnaie, Bruxelles, iar în Statele Unite a prezentat Figaro cu Santa Fe Opera.

De-a lungul timpului, Sir Bryn Terfel a interpretat roluri de operă legendare din Mozart (Don Giovanni, Leporello, Figaro, Masetto), Ţarul din opera „Boris Godunov” de Mussorgsky, Falstaff, Scarpia, Olandezul Zburător, Wotan în Die Walküre din Wagner, Mefistofele în Faust ş.a.

Discografie cu opere de Mozart, Wagner şi Strauss

Printre distincţiile cu care a fost onorat se numără premii Grammy, Gramophone şi Classical Brit Awards.

La împlinirea a 50 de ani şi a 25 de ani de activitate concertistică, Sir Bryn Terfel a susţinut un concert special la Royal Albert Hall, apoi la Wales Millennium Centre din Cardiff, unde a fost Scarpia din „Tosca”, însoţit de Opera Naţională a Ţării Galilor.

L-a interpretat şi pe Sweeney Todd, bărbierul diabolic din Fleet Street, cu Zürich Opera, dar şi alte personaje fabuloase – Godunov cu Opera din Berlin şi Royal Opera House, la Covent Garden; Olandezul zburător la Bayerische Staatsoper Münich; Scarpia la Royal Opera House.70.000 de oameni au asistat la concertul pe care l-a susţinut alături de Andrea Bocelli în 2011 în Central Park, New York.

Discografia sa include opere de Mozart, Wagner şi Strauss, peste 15 discuri solo cu lieduri, muzică americană de teatru, cântece galeze, repertoriu sacru.

A primit Ordinul Imperiului Britanic în 2003 pentru serviciile aduse operei, în 2006 a primit Medalia pentru Muzică a Reginei (al doilea distins). Regina i-a oferit distincţia cu ocazia unui concert în care era celebrată la împlinirea a 80 de ani (2006). În 2017 a devenit cavaler, de unde şi titlul de Sir.Terfeleste, totodată, cel din urmă câştigător al Premiului Shakespeare oferit de Alfred Toepfer Foundation (2006).

Sir Bryn Terfel are patru copii din două căsătorii, logodnica sa de acum fiind harpista Hannah Stone.Pe contul său de Twitter s-a descris astfel: „bas-bariton, tată, jucător de golf, colecţionar de vinuri şi fan Manchester United”.

În octombrie 2018 a scos ultimul album, "Dreams and Songs", o selecţie de lucrări tradiţionale, dar prin care se depărtează uşor de rolurile dramatice de operă pentru muzicaluri şi duete cu o listă impresionantă de artişti-invitaţi, precum Alfie Boe, Katherine Jenkins, Joseph Calleja, Emma Thompson şi Rob Brydon.

Sir Bryn Terfel - un uriaş pe scena Ateneului Român, într-un program special

Program:

12 septembrie 2019, 17:00 - 18:20

Ateneul Român

Secţiunea: Recitaluri şi concerte camerale

Program special cu Sir Bryn Terfel

Gareth Jones – dirijor

Orchestra Filarmonicii din Monte-Carlo

Lucrări:

Wagner - Preludiul Actului al III-lea din opera Lohengrin

Wagner - „Was duftet doch der Flieder”din Maeştriicântăreţi din Nürnberg

Wagner - „Cavalcada walkiriilor” din Walkiria

Wagner - „Vraja focului” şi „Despărţirea lui Wotan” din Walkiria

Ceaikovski - Poloneză din „Evgheni Oneghin”

Arrigo Boito - „Son lo spirito che nega” - Mefistofele

Weill - „Moritat von Macke Messer” - The Threepenny Opera

Rodgers & Hammerstein - Uvertură - musicalul South Pacific

Rodgers & Hammerstein - „Some enchanted evening” - South Pacific

Lerner & Loewe - „How to handle a woman” - Camelot

Bock - „If I were a rich man” din Scropcarul pe acoperiş

Citiţi şi:

Adevărul.ro va transmite, de la ora 17.00, de la Ateneu, concertul cu invitatul special, Sir Bryn Terfel

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: