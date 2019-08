PORTRET Marion Cotillard, un simbol pentru devotamentul faţă de actorie: Nu mi-am văzut prietenii şi familia cât m-am pregătit pentru „La vie en rose“

Născută pe 30 septembrie 1975, în Paris, şi crescută în Orleans, copilăria lui Marion Cotillard s-a desfăşurat în preajma a diverse forme de manifestare artistică. Tatăl său, Claude, a fost actor şi regizor, iar mama ei, Niseema Theillaud, a fost, de asemenea, actriţă. Cei doi au jucat împreună în cadrul unei trupe de teatru, perioadă în care şi Marion a apărut pentru prima dată pe scenă, într-un spectacol după o piesă scrisă de tatăl ei. De mic copil, actriţa îşi punea întrebări dificile cu privire la locul şi scopul ei în lume, nefiind capabilă să lege uşor prietenii.

Mai târziu, adolescenţa lui Cotillard a fost dominată de o stimă de sine scăzută. Se considera urâtă, fără personalitate, fiind adesea furioasă. Schimbarea a venit odată cu o intervenţie a iubitului pe care îl avea la acea vreme. „«De ce te răneşti singură, când e atât de simplu să nu fii supărată? Încearcă altfel!» Şi am făcut-o!“, rememora într-un interviu Cotillard.

La 16 ani, Marion se muta la Paris pentru a face primii paşi spre o carieră în actorie. Primul său rol într-un film faimos a fost în „Taxi“, proiectul lui Luc-Besson din 1998, unde o interpretează pe iubita unui bărbat care livrează pizza şi care devine, ulterior, şofer de taxi. Filmul lui Besson avea să devină, alături de sequel-urile sale, unul dintre cele mai de succes din Franţa. Ani mai târziu, în 2005, primea un premiu Cesar, pentru rolul său din „Un Long Dimanche de fiancailles” („A very Long Engagement“). Cu filmele de până atunci şi-a cimentat figura în cinematografia franceză. Urma să fie cucerită America.

Faima peste hotare nu i-a fost adusă însă de roluri în filme precum „Big Fish“, din 2003, al lui Tim Burton, sau „A Good Year“, din 2006, unde juca alături de Russel Crow, ci odată cu rolul din „La Mome“ (2007), sau cum a ajuns să fie cunoscut peste graniţele Franţei, „La vie en rose“, unde o interpretează pe nemuritoarea Edith Piaf. Au urmat roluri care i-au impregnat chipul rapid în minţile oamenilor de pretutindeni, de la rolurile în „Public Enemies“ (2009), unde joacă alături de Johnny Depp, la „Inception“ (2010) sau „The Dark Knight Rises” (2012) ale lui Christopher Nolan, până la cele din „Midnight in Paris“, filmul lui Woody Allen, „MacBeth“, unde joacă alături de Michael Fassbender, sau „Allied“ (2016), unde, pe ecran, formează un cuplu cu Brad Pitt.

Pe lângă dedicarea pentru film, Marian Cotillard şi-a folosit imaginea adesea pentru a atrage atenţia asupra obiectivelor „Greenpeace“, organizaţie de mediu pentru care activează ca purtător de cuvânt. (Foto dreapta: Getty Images)

Limba engleză, o provocare

Când a început să lucreze în producţii de limbă engleză, cea mai mare provocare a lui Cotillard a devenit învăţarea limbii. La un moment dat, când se afla pentru o filmare în Montgomery, Alabama, actriţa ruga fiecare persoană să se repete „de vreo 10 ori”, iar în cele din urmă ea spunea „da” şi zâmbea, deşi, de cele mai multe ori, nu înţelegea niciun cuvânt. „Pentru mine, cel mai dificil lucru în legătură cu engleza ar fi accentul“, completa ea pentru publicaţia americană The New York Times, în noiembrie 2007. Astăzi vorbeşte engleza la un nivel atât de avansat încât nu mai simte cum îşi canalizează energia în acest schimb, dar la început, când nu o stăpânea, era mai relaxată când făcea filme în franceză. „Jucând în franceză, nu trebuia să fiu atât de concentrată, o parte a creierului meu poate fi în vacanţă când fac un film francez“.

Prima dată când a jucat într-un film american, în „Bigh Fish“, al lui Tim Burton, avea rolul unei franţuzoaice. Totuşi, zilnic, era mai mult decât agitată pe platourile de filmare, pentru că „fiecare literă era importantă, a trebuit să învăţ cum să vorbesc, iar ăla a fost cel mai provocator rol pe care l-am avut“.

Primul film în limba engleză pe care l-a văzut a fost „Fantasia“, lui Charlie Chaplin, sau „E.T“ (1982, Steven Spielberg)., din cauza căruia a plâns atât de tare în cinema încât „cei din jurul meu voiau să ies afară din teatru“. Teatrul este cel care i-a adus şi primul episod de confuzie din copilărie, atunci când mama ei a rugat-o să joace alături de ea într-un spectacol de teatru.

„O jucam pe fiica unei femei care nu era de fapt mama, dar mama mea era pe scenă cu mine şi îmi amintesc că eram atât de confuză…“

„La vie en rose“ şi faima internaţională

Rămâne clar însă un lucru: părinţii au fost cei care i-au ascuţit imaginaţia, cei care au introdus-o în sferele artistice şi creative. Experimentau diverse forme de artă împreună. „Tot părinţii mei mi-au spus că a fi actor nu înseamnă doar să apari cu replicile învăţate şi să apari pe scenă sau să fii pe ecran. E o pregătire îndelungată, e foarte multă muncă. Foarte devreme am înţeles noţiunea asta. Dacă nu lucrezi, atunci, într-un fel, te vei ofili. Şi ador să lucrez, să mă pregătesc din timp pentru un film, să apuc să cunosc persoana (pe care o joacă-n.r.)“, declara actriţia în cadrul Times Talks, în octombrie 2013.

Altfel, de când se ştie pe lume şi-a dorit să fie actriţă, pentru că aşa putea să fie capabilă să spună poveşti oamenilor.

Când a primit scenariul pentru „La vie en rose“, filmul care i-a adus faima internaţională, a impresionat-o puterea cu care scenariul spunea lucrurile. „Cred că mi s-a oprit creierul. Eram atât de nervoasă că joc o doamnă în vârstă încât mi s-a dus toată frica“, îşi amintea actriţa într-un interviu pentru The New York Times. Şi-a petrecut şase luni studiind-o pe Edith Piaf, atât de mult încât chiar a intrat „într-o altă dimensiune“, după cum declara în 2016, în cadrul „The Graham Norton Show“.

„Nu mi-am văzut prietenii şi familia în timpul ăsta pentru că atunci când îi vedeam mă găseau bizară şi nu îmi placea. În primul rând eram ciudată pentru că eram rasă, sprâncenele mele erau rase şi părul la fel, dar, da, mi-a luat ceva“.

Pregătirea pentru rol presupunea multă tehnicalitate, dar şi-a asumat fiecare aspect. A luat chiar şi lecţii de canto, în ciuda faptului că face playback pe muzica originală. „…dar pentru tehnică, voiam să învăţ cum să-mi poziţionez limba, pentru respiraţie. Trebuia să fie realist. Dacă nu crezi că eu cânt atunci poţi atunca filmul la gunoi“.

Odată intrată în pielea lui Edith Piaf, i-a fost dificil să se debaraseze de noul personaj. După ce a terminat filmul, îi simţea în continuare prezenţa, explicând într-un interviu, că a încercat tot ce se putea pentru a se deconecta de la personalitatea lui Piaf. „Am făcut exorcism cu sare şi foc. Am călătorit în Bora Bora ca să scap de ea. Am mers în Peru, în Machu-Piccchu şi am făcut ceremonii şamanice vechi pentru a mă curăţa. Am realizat după de ce nu puteam să scap. A fost abandonată când era copil. Cea mai mare frică a ei era să fie singură“. Când a devenit mamă, Cotillard a declarat că nu avea să mai accepte roluri care ar putea-o consuma atât de mult.

Colaborările cu Christopher Nolan

Indiferent că e vorba de un rol mai mic sau mai mare, Marion Cotillard se dedică în aceeaşi măsură. Timpul pe care îl ocupă un personaj pe ecran nu îi afectează dedicarea faţă de acesta. Au ajutat-o şi filmele în care a fost distribuită, actriţa punctând în aceeaşi discuţie Times Talks, că în SUA a ajuns să lucreze cu regizori precum Christopher Nolan, „care, de exemplu, e un adevărat artist, care are un spirit destul de independent. Îşi scrie scenariile, incluzând «Batman». Nu cred că aş putea face un film cu buget mare cu un regizor care nu ar spune povestea 100% din el. Aşa că toate experienţele pe care le-am avut au fost foarte diferite una de cealaltă, iar angajamentul, acelaşi“.

Cotillard, alături de Nolan (Foto: imdb.com)

Prima dată când l-a întâlnit pe Nolan, cu care a lucrat la filme care au fost foarte bine primite în întreaga lume, de la „Batman- The Knight Rises“, la „Inception“, era extrem de neliniştită. Totul a decurs natural după prima lor conversaţie, care a fost despre vise. Nu a fost vorba însă despre visele pe care le au noaptea, ci o discuţie la nivel teoretic. „Am vorbit despre vis vreo oră şi a fost atât de interesant“. Era agitată aşa cum e la fiecare nou început, fiecare nou proces, când nu ştie dacă nu cumva nu va eşua.

„Nu caut confortul, caut experienţa, să explorez mai mult sufletul uman pentru a încerca să fiu acest suflet. Uneori nu ştii dacă poţi fii autentic“.

După „Inception“, Nolan era captivat deja de talentul lui Cotillard. A stârnit rumoare în presă când a anunţat că a amânat filmările scenelor cu ea pentru „The Dark Knight Rises“. Voia neapărat s-o aibă în distribuţie, la acea vreme, Cotillard fiind însărcinată cu primul copil, Marcel. De asemenea, regizorul a avut grijă ca familia să o poată vizita pe platourile de filmare. Văzând-o cum îşi face treaba la scurt timp după naştere, Nolan a declarat că e ceva uluitor de văzut, numind-o „superwoman“ (femeia fantastică- n.r.)

„Când îmi văd un film pentru prima dată, e oribil“

Întrebată dacă se uită la filmele în care joacă, Marion Cotillard a recunoscut mereu că se uită la ele, poate şi de două ori, pentru că e curioasă şi vrea să-şi observe munca.

„Când îmi văd un film pentru prima dată, e oribil, chiar şi un film bun, pentru că nu-l pot vedea cum trebuie. Sunt agitată, când e acolo, nu mai poţi face nimic să îl schimbi. Dacă cred că un film ar putea fi bun, dacă pare că va fi bun, o să îl mai văd o dată, ca să văd filmul în sine“.

Dar ce anume din Marion Cotillard decide că filmul este într-adevăr bun? „Eu însămi. Sunt cea mai dură persoană cu mine însămi…Ştiu când e prost. Trebuie să fii dur cu tine, trebuie să fii mai bun“.

Niciodată nu lucrează în acelaşi fel pentru fiecare film, asta pentru că fiecare proiect e diferit şi construcţia lui o ghidează în abordarea rolului. „Nu am o metodă specifică. Mai mult, depinde de regizorul cu care lucrezi, cât de mult e implicat în pregătiri. E destul de organic, se creează singur într-un fel (rolul-n.r.)“, declara actriţa în cadrul aceluiaşi Times Talks.

Şi-ar dori să joace…„ Un monstru, pentru că trebuie să creezi tot. Ceva ce nu există pe pământ trebuie să fie foarte interesant de creat“.

Prinsă în scandalul „Brangelina“

Marion Cotillard rămâne una dintre cele mai rezervate actriţe de talie mondială. Nu afişează niciodată public chestiuni care ţin de domeniul personal, iar în interviuri încearcă să se axeze mereu strict pe meseria de actor. Totuşi, odată cu faima la nivel mondial, pe capul ei au apărut şi paparazzi, pe care îi detestă pentru fotografiile pe care încearcă să i le facă în anumite ipostaze. Un exemplu pe care îl dădea pentru Hollywood Reporter în urmă cu câţiva ani era că, în timp ce era însărcinată, a fost fotografiată în timp ce-şi privea burta în cabina de probă a unui magazin.„A fost oribil. Mi-a făcut greaţă“.

Marion Cotillard şi Brad Pitt, în „Allied”

Totuşi, Cotillard nu avea să scape de paparazzi Hollywood-ului, în special din pricina colaborărilor cu actori americani care treceau prin momente dificile. În 2016, la scurt timp după lucrul la „Allied“, în care joacă alături de Brad Pitt, presa a izbucnit: cuplul de aur al Hollywood-ului, el şi Angelina Jolie, divorţau. S-a scris la acea vreme că unul dintre principalele motive ale despărţirii era faptul că Brad Pitt şi-a înşelat soţia cu Marion Cotillard pe platourile de filmare. Surse apropiate ale actriţei au negat aceste acuzaţii, la fel şi actorul şi scriitorul Guillaume Canet (43 de ani), alături de care Marion Cotillard are doi copii. Cei doi şi-au început relaţia în anul 2007.

„Marion şi Guillaume sunt extrem de fericiţi, iar zvonurile potrivit cărora l-ar înşela cu Brad sunt absolut devastatoare pentru ea. Nu este genul de persoană care ar face astfel de lucruri. Tot acest scandal este un şoc pentru ea“, declara atunci o sursă apropiată actriţei pentru „Daily Mail“.

Prezenţă modestă, Cotillard îşi dorise să o întâlnească pe Jolie, însă se pare, că atunci când actriţa americană şi-a vizitat soţul pe ploturile de filmare ale „Allied“, aceasta a ignorat-o complet pe colega lui Pitt. O sursă apropiată a cuplului Brangleina a dezvăluit că, într-adevăr, Angelina era geloasă pe Marion Cotillard, refuzând chiar să discute cu aceasta într-una dintre vizite. „Angelina a ignorat-o complet pe Marion, când aceasta a dorit să înceapă o discuţie, Angelina şi-a întors privirea. Marion a fost foarte stânejită, abia aştepta să o întâlnească. Zvonurile privind aventura dintre cei doi sunt 100% false“, explica sursa citată.

Marion Cotillard şi Guillaume Canet (Foto: Getty Images)

Nu se poate obişnui cu valul de atenţie

Actriţa nu se poate obişnui nici cu ideea că fiecare cuvânt pe care îl spune public este interpretat şi întors de dos uneori de presă. Uneori însă, chiar ea a avut dificultăţi în expunerea anumitor subiecte, aşa cum s-a întâmplat în 2007, când era criticată pentru comentariile făcute la televiziunea franceză care implicau că World Trade Center nu fusese lovit de avioane în 2001. „Cred că suntem miniţiţi în legătură cu unele lucruri. Vedem alte turnuri de acelaşi fel lovite de avioane. Sunt arse? A fost un turn, cred că în Spania, care a ars pentru 24 de ore. Nu s-a prăbuşit. Niciunul dintre turnurile astea s-au prăbuşit. Iar acolo, în câteva minute, întreaga structură a căzut“, comenta Cotillard conform The Hollywood Reporter.

Ulterior, îşi regreta afirmaţiile, după cum mărturisea pentru aceeaşi publicaţie. „E destul de uşor să spui «a fost scoasă din context», pentru că astăzi oamenii cred că ăsta e un fel de a ascunde ceva. A fost complet protestesc să vorbesc despre asta la TV… chiar regret că am vorbit despre un subiect atât de dureros pentru atâţia oameni în maniera asta senină. Cunosc oameni care şi-au pierdut rude şi prieteni în această tragedie“.

Cotillard la „George Enescu“

Marion Cotillard va participa în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu“ ca pare din distribuţia versiunii propuse de Orchestre National de Lille pentru partitura „Jean d'Arc au bucher“, de Artur Honegger. Actriţa va urca pe scena Atenului Român pe 19 septembrie.

