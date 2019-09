Iosif Ion Prunner, după prezentarea Simfoniei nr. 3 de Enescu la Berlin: În festival, s-a dovedit calitatea Orchestrei şi a Corului Filarmonicii George Enescu

Pe 22 septembrie, Corul Filarmonicii "George Enescu" a fost invitat să cânte la Berlin. "E o ocazie, pentru că Enescu e cântat relativ rar, nu este cântat aproape niciodată în afara României. N-aş fi surprins dacă interpretarea noastră ar fi - poate nu prima - dar a doua sau a treia în Berlin. În plus, vreau să adaug că organizăm un Festival „Enescu“ mai mic în jurul acestui eveniment, la Berlin, care e ca o mică conexiune, un fel de copil al Festivalului „Enescu“ cel mare. Vor fi evenimente de muzică de cameră şi două concerte ale Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Berlin: unul cu Simfonia nr. 3 de Enescu, şi al doilea, care include capodopera timpurie a lui Enescu, recent descoperită, „Strigoii“, dirijată de Gabriel Bebeşelea - el a înregistrat această lucrare în Berlin, cu orchestra mea", declara Vladimir Jurowski, într-un interviu pentru Adevărul.

Pe 26 septembrie Gabriel Bebeşelea va concerta cu Rundfunk-Sinfonieorchester (RSB), prezentând o piesă nu doar pentru berlinezi în premieră absolută. "Încă mai avem repetiţii şi e vorba, într-adevăr, de o premieră chiar mondială. Deşi a fost compusă de George Enescu în 1916, lucrarea „Strigoii”, pe versuri de Mihai Eminescu, nu s-a cântat niciodată. Am înregistrat cu ansamblul RSB, cu aproape doi ani în urmă, un CD, extrem de bine primit de critică şi public, iar acum are loc de fapt deschiderea spre publicul larg a acestui oratoriu absolut fantastic. Un merit deosebit îl are maestrul Cornel Ţăranu, care a pus cap la cap schiţele oratoriului, pierdut pentru câteva decenii, şi maestrul Sabin Păutza, care s-a ocupat de orchestrarea aestei minunate lucrări. Întâietate are orchestra cu care am înregistrat CD-ul, de aceea premiera mondială are loc cu Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. În plus avem şi aceeaşi distribuţie: tenorul Tiberiu Simu, basul Alin Anca, soprana Rodica Vică şi baritonul Bogdan Baciu. Toţi patru au o carieră internaţională extraordinară şi mă bucur că-i avem din nou pe aceeaşi scenă împreună. Acest oratoriu, fiind în limba română, e foarte dificil de interpretat de voci care nu vorbesc nativ această limbă", a declarat Gabriel Bebeşelea, pentru d.w.com.

Prima prezenţă în Festival a Corului Filarmonicii pregătit de maestrul Iosif Ion Prunner a fost chiar în extraordinarul concert de deschidere susţinut de Orchestra Filarmonicii din Berlin condusă de maestrul Kirill Petrenko pe 31 august. Apoi, acelaşi, alături de Orchestra Simfonică Radio Berlin condusă de Vladimir Jurowski, director artistic al Festivalului Internaţional “George Enescu”: interpretarea Simfoniei nr. 3 de George Enescu. A urmat colaborarea Corului cu Orchestra Naţionala din Lille, când, sub bagheta dirijorului Alexandre Bloch,a fost interpretat oratoriul lui Honegger, Ioana d’Arc pe rug.

Referitor la consistenta implicare a muzicienilor din Filarmonica în Festival, dirijorul Iosif Ion Prunner, directorul general adjunct al Filarmonicii “George Enescu” a declarat:

“Concertul alături de Orchestra Radio Berlin, cu Simfonia nr. 3 de George Enescu, a fost repetat şi la Berlin pe 22 septembrie. Este extrem de dificil. Îmi pare bine că s-a dovedit, în festival, succesul calitatea şi profesionalismul din Orchestra şi Corul Filarmonicii George Enescu".

Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu” a apărut pentru prima oara în această ediţie a Festivalului, cu un program din seria Muzica secolului XXI - dirijor Peter Rundel -, pentru ca marea demonstratie de forţă să o facă atunci când, alături de Corul Filarmonicii pregătit de Iosif Ion Prunner, a participat la prezentarea în concert a operei Moise şi Aron de Schoenberg.

