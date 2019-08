„Adevărul“ este pentru a treia oară partener editorial al Festivalului Internaţional „George Enescu“

Adevărul.ro prezintă, într-o secţiune specială, informaţii despre programul Festivalului Internaţional "George Enescu", despre marile orchestre ale lumii invitate şi despre personalităţile de prim rang care vor onora ediţia din 2019.

Artiştişi ansambluri de talie mondială, precum Elisabeth Leonskaja, David Grimal, La Grande Chapelle Madrid, Anna Tifu, Kamerata Baltica, Charles Richard Hamelin, alături de mai tinerii artişticare au câştigatrecent premii la prestigioaseconcursuri internaţionale de vioară şi pian, cum sunt Nobuyuki Tsujii şi Ziyu He vor prezenta recitaluri sau concerte alături de Filarmonicile locale, sub bagheta unor dirijori inspiraţi, cum sunt Gabriel Bebeşelea, Lera Auerbach, Jayce Ogren, Cristian Lupeş, Marco Angius, Adrian Petrescu sau Brad Lubman. Concerteledin ţară se adaugă celor 84 de concerte de la Bucureşti, care vor putea fi urmărite în toată ţara prin video-streaming, pe site-ul Festivalului Enescu .

Unsprezece oraşe din România vor organiza concerte în cadrul ediţiei din acest an, faţă de şapte oraşe în 2017. Publicul va avea ocazia să participe, sub egida festivalului, la concerte susţinute de artişti internaţionali împreună cu ansambluri şi orchestre locale la Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş, Bacău, Bârlad, Târgovişte, Satu-Mare şi Piatra Neamţ, pe lângă evenimentele care se desfăşoară timp de 23 de zile, la Bucureşti.

În total, în ţară, se vor desfăşura 24 de concerte, dublu faţă de ediţia anterioară.

„Alături de partenerii noştri din ţară am reuşit, începând cu ediţia2015, să apropiem de Festival comunităţile de melomani din mai multe oraşe. Am început cu treioraşe, acum sunt unsprezece. Avem acum în Festival un total de 104 concerte iar în ţară un număr dublu faţă de ediţia anterioară. Am găsit deschidere şi la artiştii care ne vizitează ţara, şi la cei din România. Ne-am dori ca această perioadă să fie peste tot una de celebrare a muzicii sub numele lui Enescu, cel care ne-a lăsat o moştenire chiar mai mare decât putem duce noi astăzi. Sper să ajungem să ne ridicăm la înălţimea acestei moşteniri si, de ce nu, putem să visăm la o ediţie în cel puţin 41 de oraşe din ţară.Până atunci, experienţele live, în sălile de concert, în oraşele care s-au implicat în Festival pot fi completate de toţi melomanii, prin transmisiunile online”, a declarat Mihai Constantinescu, director executiv al Festivalului Internaţional George Enescu.

Achiziţionarea biletelor pentru concertele din ţară se va face local, modalităţile de achiziţie mfiind stabilite de organizatorii din fiecare oraş. Anunţurile de punere în vânzare au început deja şi se vor continua în perioada următoare.

Efiţia 2019 este cea mai extinsă şi bogată din istoria de până acum a evenimentului. Un Festival Enescu „la puterea a doua”: unele dintre cele mai renumite orchestre ale lumii şi artişti de talie mondială, străini şi români prezintă publicului din Florenţa (Italia), Berlin şi Dresda (Germania), Liège (Belgia), Toronto şi Vaughan (Canada) şi Chişinău (Moldova) compoziţii esenţiale de George Enescu sau concerte dedicate marelui compozitor, simultan cu interpretările ce vor avea loc la Bucureşti între 31 august şi 22 septembrie, şi alături de concertele programate în alte zece oraşe din ţară.

Ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie, Festivalul Internaţional George Enescu se va desfăşura în perioada 31 august-22 septembrie 2019. În sălile de concerte din Bucureşti, vor urca pe scenă peste 2.500 dintre cei mai valoroşi muzicieni ai lumii, având 50 de naţionalităţi şi vor fi prezentate 84 de concerte şi recitaluri. Ediţia din acest an a festivalului totalizează 34 de prezenţe în premieră în România: 25 de artişti, printre care Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida şi nouă orchestre de talie mondială. Ediţia 2019 a Festivalului Internaţional George Enescu îşi aşteaptă publicul la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Sala Mică a Palatului, la sala George Enescu de la Universitatea Naţională de Muzică şi Teatrul Excelsior la concerte şi recitaluri grupate în jurul a şase mari secţiuni: „Mari orchestre ale lumii”, „Concertele de la miezul nopţii”, „Recitaluri şi concerte camerale”, „Muzica secolului XXI”, „Mozart Week in Residence” şi „Forumul Internaţional al Compozitorilor”. De asemenea, vor avea loc concerte şi evenimente în Piaţa Festivalului, conferinţe, lansări de discuri şi de carte, spectacole extraordinare.

