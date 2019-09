Adevărul.ro transmite live, de la ora 16.30, concertul sopranei Diana Damrau şi harpistului  Xavier de Maistre de la Ateneul Român

Soprana Diana Damrau a cântat timp de două decenii pe scenele celor mai importante opere şi săli de concert din lume. Repertoriul său vast cuprinde atât roluri de soprană lirică, cât şi de coloratură, incluzând rolurile principale din Lucia di Lammermoor (La Scala, Opera Naţională Bavareză, Opera Metropolitană, Royal Opera House), Manon (Opera de Stat din Viena, Metropolitan Opera) şi La traviata (La Scala, Metropolitan Opera, Royal Opera House, Opéra National de Paris şi Bavarian State Opera), precum şi Regina Nopţii în The Magic Flute (Opera Metropolitană, Salzburg Festivalul, Opera de Stat din Viena, Royal Opera House).

Desemnată ca „Kammersängerin” Diana Damrau a stabilit legături strânse cu Bayerische Staatsoper din München. Opera Metropolitana a fost un loc în care soprana a interpretat rolurile sale cele mai cunoscute, concertele sale au fost difuzate în cinematografe la nivel mondial şi a avut şapte debuturi de la prima sa interpretare în rolul Zerbinettei în 2005. În La Scala di Milano a participat de două ori în concertul anual inaugural.

Inregistrând exclusiv pentru Warner/Erato (fosta EMI / Virgin Classics), Diana Damrau şi-a făcut debutul cu Arie di Bravura – o colectie de arii de Mozart şi Salieri. Ultimele lansări solo au inclus Donna, COLORaturaS, Poesie (Premiul ECHO Klassik 2011), Forever (premiul ECHO Klassik 2014), Fiamma del Belcanto. În mai 2017, albumul său Grand Opera a fost lansat – dedicat operei lui Giacomo Meyerbeer.

Cele mai importante momente ale sezonului 2017/18 includ întoarcerea Dianei Damrau la Bayerische Staatsoper în rolul Violettei în La Traviata. Mai mult, ea va avea debutul în rolul Margueritei în Faust la Deutsche Oper Berlin şi va interpreta în Meyerbeers Les Hugenots la Opéra de Paris.

La începutul anului 2018 Diana Damrau a a dat curs invitaţiei de la Dresdner SemperOpernball. În februarie 2018, Diana Damrau a interpretat în cele mai renumite săli de concerte din Europa, cum ar fi Berlin, Londra, Paris, Luxemburg şi Viena, interpretând împreună cu tenorul Jonas Kaufmann şi pianistul Helmut Deutsch Italienisches Liederbuch de Hugo Wolf într-un turneu european, urmat de un alt turneu european, sub tema VERDIssimo. În iulie 2018, a avut un concert în cadrul evenimentului „Klassik am Odeonsplatz” din München, împreună cu Orchestra Simfonică Radio din Bavaria sub conducerea lui Robin Ticciati.

În decembrie 2018, ea a interpretat rolul principal într-o nouă producţie La Traviata la Opera Metropolitană, precum şi în aprilie 2019, Faust al lui Gounod, la Royal Opera House din Londra.

În plus, Diana Damrau va fi „Artist in Residence” la Barbican Center din Londra în 2018/19. Pe lângă un recital împreună cu Helmut Deutsch, va interpreta împreună cu Orchestra Simfonică din Londra sub bagheta lui Gianandrea Noseda, precum şi împreună cu Orchestra Simfonică Radio din Bavaria şi Mariss Jansonss.

PROGRAM

Duminică, 1 septembrie, ora 16.30

RECITALURI ŞI CONCERTE CAMERALE

Ateneul Român

DIANA DAMRAU – soprană

XAVIER DE MAISTRE – harpă

Felix Mendelssohn-Bartholdy – „Pe aripile cântului” op. 34 no. 2 (Heinrich Heine)

„Cântecul pajului” WoO 17 no. 2 (Joseph von Eichendorff)

„Suleika” op. 34 no. 4 (J.W. von Goethe/Marianne Willemer)

„Luna” op. 86 no. 5 (Emanuel Geibel)

„Suferinţa fetei” WoO 23 (Friedrich Schiller)

Franz Liszt – „Privighetoarea” S 250/1 după un cântec de Aleksandr Alabiev, aranjat pentru harpă solo de Henriette Renié (1875-1956)

Serghei Rahmaninov – “Floare de liliac” op. 21 no.5 (Ekaterina Andreievna Beketova)

„Noaptea e tristă” op. 26 no. 12 (Ivan Alexeievici Bunin)

„Ei au răspuns” op. 21, no. 4 (Lev Aleksandrovici Mei)

„Amurg” op. 21 no. 3 (Jean-Marie Guyot, în traducerea lui Ivan Thorjevski)

„Aici e bine” op. 21 no. 7 (Glafira Adolfovna Gàlina)

Vladimir Aleksandrovici Vlasov – „Fântâna din Baccisarai” (Aleksandr Puşkin)

Reynaldo Hahn – „Cântăreţii serenadelor” din ciclul „Serbări galante” (Paul Verlaine)

Mai (François Coppée)

Nocturnă (Jean Lahor)

Îndrăgostita (Théodore de Banville)

Claude Debussy – Arabesca nr 1 (aranjament pentru harpă solo)

George Enescu – Allegro de concert

Francis Poulenc – La courte paille (Paiul scurt) FP 178 – Şapte cântece după poeme de Maurice Carême (Somnul, Ce aventură!, Dama de cupă, Ba Be Bi Bo Bu, Îngerii muzicieni, Carafa mică, Luna în aprilie)

Drumurile iubirii (Jean Anouilh)

Xavier de Maistre cântă la o harpă Lyon & Healy

Solistul Xavier de Maistre aparţine unei elite muzicale care redefinesc folosirea instrumentului lor. Pe lângă piesele compozitorilor, cum ar fi Kaija Saariaho, el interpretează lucrări precum „Ma Vlast” – Smetana cu o precizie uluitoare, prezentând aranjamente incredibile ale unor lucrări care de obicei sunt interpretate de o întreagă orchestră. Interpretarea acestor lucrări, pe care puţini harpişti înaintea lui chiar le-au luat în considerare, au contribuit la crearea reputaţiei sale ca unul dintre cei mai creativi şi extraordinari muzicieni ai generaţiei sale.

Xavier de Maistre a apărut cu orchestre importante sub conducerea unor dirijori eminenţi, precum Bertrand de Billy, Lionel Bringuier, Daniele Gatti, Mirga Gražinyte-Tyla, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Philippe Jordan, Riccardo Muti, Andrés Orozco-Estrada, André Previn, Sir Simon Rattle şi Yuri Temirkanov.

A cântat la numeroase festivaluri internaţionale, printre care se numără Festivalul de Muzică Schleswig-Holstein, Festivalul Salzburg, Budapest Spring Festival şi Mostly Mozart din New York.El colaborează cu de parteneri de muzică de cameră, precum Diana Damrau, Daniel Müller-Schott şi Baiba Skride.

Sezonul 2017/2018 a început pentru Maistre în întregime sub auspiciile muzicii contemporane. În septembrie, a interpretat trei premiere naţionale ale „Trans”, noul concert de harpă al lui Kaija Saariaho, cu Radio Symphonies din Frankfurt şi Suedia şi Orchestra Simfonică a Birmingham. Evenimentele recente ale sezonului includ concerte cu NDR Orchestra Elbphilharmonie, Orchestra de la Suisse Romande, Orquesta Sinfonica de Galicia, Filarmonica Turku, Münchener Kammerorchester, Zürcher Kammerorchester, Moscova Virtuosi, Orchestra Simfonica din Shanghai si Orchestra Filarmonicii din China. Un recital turneu în Germania cu legenda flamenco-spaniolă mexicană Lucero Tena (castanete) l-a adus în locuri precum Stuttgarter Liederhalle, Elbphilharmonie, Boulezsaal Berlin, Tonhalle Düsseldorf şi NDR Hannover.

De Maistre are un contract de înregistrare exclusivă cu Sony Music. Înregistrările sale au inclus muzica lui Haydn, Rodrigo, Ginastera şi Debussy – pentru cea din urmă a primit premiul Echo Klassik 2009 ca „Instrumentalist al anului”. În 2012, albumul său „Notte Veneziana” a intrat în primele zece în topurile muzicii clasice. Cele mai recente înregistrări ale sale includ un DVD cu Diana Damrau şi o înregistrare CD a concertelor de pian ale lui Mozart, pentru harpă. În anul 2015 „Moldau – Albumul Romantic”, un recital CD cu repertoriul slavon a primit o apreciere uriaşă din partea criticilor. „La Harpe Reine” cu Les Arts Florissants şi William Christie a fost lansat în octombrie 2016 (harmonia mundi). Un nou CD solo cu repertoriul spaniol este disponibil din primăvara anului 2018 (Sony).

Xavier de Maistre s-a născut în Toulon şi a început să studieze harpa la vârsta de nouă ani. A studiat în Paris, iar în 1998 a primit premiul I la Concursul Internaţional de Harpă din Bloomington, Indiana, devenind primul muzician francez care se alătură prestigiosului rang al Orchestrei Filarmonice din Viena. Din 2001, Xavier de Maistre predă la Academia de Muzică din Hamburg. De asemenea, are cursuri de măiestrie la Şcoala de Muzică Juilliard din New York, la Universitatea Toho din Tokyo şi la Colegiul de Muzică Trinity din Londra.

Xavier de Maistre cântă la o harpă Lyon & Healy.

