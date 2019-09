Adevărul.ro va transmite live, de la 22.30, concertul celor 12 violocelişti ai Filarmonicii din Berlin de la Ateneu

Cei 12 violoncelişti ai Filarmonicii din Berlin au fost de mult timp o instituţie proeminentă în domeniul muzical internaţional. În 1972, o producţie radio, Hymnus al lui Julius Klengel pentru doisprezece violoncele realizată cu membrii Filarmonicii, a devenit impulsul pentru înfiinţarea unui ansamblu solo al acestui ansamblu.

Calităţile lor tonale excepţionale au ajuns să impresioneze enorm spectatorii în concerte la nivel mondial, iar acum cei 12 violoncelişti se bucură de o remarcabilă admiraţie internaţională. Indiferent dacă interpretează piese clasice, jazz sau tango, ascultătorii sunt invariabil fascinaţi de gama largă de timbre unice şi intoxicante pe care le pot produce cele douăsprezece violoncele, iar amestecul lor de seriozitate şi umor, profunzime şi uşurinţă, este admirat şi plăcut de audienţe de toate vârstele.

Printre compozitorii contemporani care au scris lucrări special pentru cei 12, îi amintim pe Boris Blacher, Jean Françaix, Iannis Xenakis, Wolfgang Rihm, Brett Dean, Wilhelm Kaiser-Lindemann, Frangis Ali-Sade, Christian Jost, Kaija Saariaho şi Tan Dun. Ei au însoţit preşedintele german ca ambasadori ai Berlinului şi au apărut în diverse evenimente la Palatul Imperial din Japonia. CD-urile lor se situează în mod regulat în top, iar în 2001, 2005 şi 2017 li s-a acordat premiul „Echo Klassik”.

PROGRAM

Duminică, 1septembrie , ora 22.30

CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPŢII

Ateneul Român

CEI 12 VIOLONCELISTI AI FILARMONICII DIN BERLIN

Ludwig Quandt

Bruno Delepelaire

Dietmar Schwalke

Nikolaus Römisch

Christoph Igelbrink

Olaf Maninger

Martin Menking

Knut Weber

Rachel Helleur- Simcock

David Riniker

Solène Kermarrec

Martin Löhr

ANSAMBLUL VIOLONCELLISSIMO invitat

Program:

Julius Klengel – Hymnus

Antonín Dvořák – „Lasst Mich Allein” op 82.1 (arr. David Riniker)

Dmitri Şostakovici – Waltz no. 2 (arr. David Riniker)

Gabriel Fauré – Pavane op. 50 (arr. Wilhelm Kaiser-Lindemann)

George Shearing – Lullaby of Birdland (arr. Wilhelm Kaiser-Lindemann)

James Horner – Titanic (arr. Wilhelm Kaiser-Lindemann)

Herman Hupfeld – As time goes by (arr. Wilhelm Kaiser-Lindemann)

Juan Tizol, Duke Ellington – Caravan (arr. Wilhelm Kaiser-Lindemann)

Boris Blacher – Blues; Espagnola; Rumba philharmonica (1972/73)

Astor Piazzolla – Buenos Aires Hora Cero (arr. Harold Noben); Escualo

José Carli – Para Osvaldo Tarantino

Pasquale Stafano – Milonguita (arr. David Riniker)

Astor Piazzolla – Soledad (arr. Ludwig Quandt); Decarisimo (arr. David Riniker)