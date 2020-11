Zeci de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov. Tudorache şi Vanghelie, vizaţi. Fostul edil al Sectorului 1: „Am pus la dispoziţia organelor tot ce mi s-a solicitat”

Procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări în două cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei, presupus săvârşite în cursul acestui an şi anterior.

„În cursul zilei joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, au fost efectuate percheziţii domiciliare în 38 de locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov, din care două sunt entităţi aflate în subordinea unor primării de sector, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice”, se arată în comunicat.

Iată mesajul integral postat de fostul edil:

„Au apărut în mass media informaţii că am fost vizitat de organele de anchetă de la DNA, care au efectuat o percheziţie domiciliară.

Pentru a nu se face speculaţii cu substrat politic şi pentru că nu am nimic de ascuns, doresc să vă aduc la cunoştinţă situaţia reală.

Percheziţia a fost efectuată în urma uneia dintre multele sesizări formulate de Clotilde Armand împotriva mea şi anume ACHIZIŢIA DE TABLETE pentru elevii din Sectorul 1.

Din punctul de vedere al actualului primar al Sectorului 1, achiziţia de tablete pentru copii în contextul pandemiei nu era necesară. De altfel, Clotilde Armand a inceput prigoana totală împotriva tuturor angajaţilor primăriei care nu au «pupat inelul».

Nu am fost «ridicat», «dus la audieri», «reţinut» sau subiect al vreunei alte acţiuni spectaculoase şi nici nu mi s-a adus la cunoştinţă ca aş avea calitatea de «suspect» sau «inculpat» în vreun dosar.

Mai multe detalii nu ştiu în acest moment, însă vă voi ţine la curent cu orice noutate.

Mă voi prezenta la orice solicitare a autorităţilor, pentru că, aşa cum am mai spus, nu am nimic de ascuns.

Şi, cel mai important, sunt liniştit şi mândru în legătură cu activitatea desfăşurată în mandatul meu de primar al Sectorului 1”, a scris pe Facebook fostul primar al Sectorului 1.

La rândul său, Marian Vanghelie a declarat, joi pentru News.ro, că procurorii au venit şi au stat 2-3 ore la el acasă făcând percheziţii.

„Da, am avut o percheziţie dimineaţă acasă. Procurorii mi-au spus că e un dosar care s-a lucrat in rem şi că e mandat de percheziţie. S-a luat ieri de la Tribunalul Bucureşti mandat şi au venit să facă o percheziţie. Mi-au făcut percheziţia. Nu am mai stat să vină avocaţii, că nu aveam nevoie. Le-am zis «Căutaţi ce vreţi” Nu avem nicio problemă. Ce vreţi dumneavoastră puteţi să căutaţi” Nu aştept să pierdem timpul cu avocaţii. Daţi-i drumul, dacă tot aţi venit”». Au terminat şi gata”, a explicat Vanghelie.

Întrebat de News.ro dacă procurorii au ridicat ceva de la el de acasă, acesta a răspuns: „Da, dar nu nişte documente într-un vreun sens. Nişte chestii mai vechi de la societăţile mele, Societatea Bucureşti. Lucruri pe care le aveam prin casă. Diverse chestii. Nu ştiu, nişte facturi ce a cumpărat soţia. Dar nu chestii senzaţionale. Lucruri din acestea normale”.

El a mai precizat că este vorba de un dosar deschis în acest an, şi procurorii i-au spus că vizează fapte de abuz în serviciu şi trafic de influenţă.

„Am făcut proces verbal de percheziţie. Da dosarul este deschis în 2020. Nu îmi dau seama cu ce are legătură. Cred că tot pe baza vreunui denunţ. Ce puteţi crede? Eu am şi plecat de acasă. Da, a durat un pic, vreo 2-3 ore. S-au uitat un pic au verificat. Încă nu înţeleg despre ce este vorba. Nu ştiu ce să zic. Aflăm în câteva zile. Lucrurile sunt în deplină mişcare. Mie mi-au spus că e vorba despre abuz în funcţie. La mine nu scrie pe procesul verbal, pe documentele acelea – abuz în funcţie şi trafic de influenţă. Nu am auzit de corupţie. Dar eu ştiu, poate acestea două însumate fac corupţie. Nu îmi dau seama. Înţeleg că dosarul e cu mai multe persoane. Nu mi-au zis că eu sunt implicat cu abuz în funcţie sau trafic de influenţă. Mi-au zis că dosarul are la bază abuz în funcţie şi trafic de influenţă, din ce am înţeles eu”, a conchis Marian Vanghelie.