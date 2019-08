Viorica Dăncilă vrea închisoare pe viaţă pentru infracţiuni grave ca răspuns la tragedia Caracal. Ce cred experţii

Monica Macovei, fost ministru al Justiţiei în primul guvern Tăriceanu, susţine că modificările ce trebuie aduce Codului Penal trebuie să privească nu doar infracţiunile grave dar şi faptele de corupţie.





„Soluţiile propuse de Viorica Dăncilă sunt unele de moment, pare a se încurca asupra unor mici frimituri din modificările aduse Codului penal. O soluţie serioasă ar implica, în opinia mea, cumularea aritmetică a pedepselor, ca la americani; posibilitatea ca pentru anumite infracţiuni grave să nu mai poată exista posibilitatea eliberării condiţionate - şi aici cred că putem include crima organizată, traficul de minori; ar trebui eliminată total prevederea prescripţiei speciale - doar noi şi bulgarii din ţările europene avem aşa ceva - tendinţa la nivel european este să se renunţe la această normă. Apoi Guvernul trebuie să vină cu un răspuns la Recursul Compensatoriu, prin care a lăsat în libertate 20.000 de infractori, fără niciun studiu, nicio garanţie sau strategie de reintegrare”, a declarat fostul ministru pentru ziarul nostru.





Raluca Prună, fost ministru în Guvernul Cioloş a criticat la rândul ei ideea unei OUG pentru înăsprirea legislaţiei penale.





„Găsesc greţos discursul prim-ministrului Dancila. A promite ritos şi grav măriri de pedepse, după ce le-a relaxat, o dată cu termenele de prescripţie şi după ce a făcut din mediul infracţional principalul bazin electoral, aduce PSD la cel mai jos nivel cu putinţă. Ticăloşie mai mare nu ar putea fi decât împuşcarea din primul moment al tuturor celor care pun piciorul sâmbătă în Piaţă Victoriei. Adevărul este că nu ştim niciodată ce mai poate inventa PSD pe scară asta a răului social. Las’ că Ordonanţe de urgenţă în materii care ţîn de drepturi fundamentale nu se pot da. Cad la CCR imediat. Nemaivorbind de jurămintele pre-Caracal că ordonanţe în materie de justiţie PSD nu mai da doamna Dancila. A umblă numai la pedepse şi la legislaţia penală fără nicio reflecţie înseamnă a ignoră complet cârdăşiile locale şi a proceda la soluţii de avarie, populiste. Care nu garantează deloc că alte răpiri/dispariţii/reţele de trafic nu vor funcţiona că şi până acum. Sunt mult prea profitabile şi statul creat de PSD mult prea slăbit”, a scris aceasta pe Facebook.





Ramona Strugariu, europarlamentar PLUS în Comisia pentru Libertăţi Civile şi Justiţie a Parlamentului European a criticat de asemenea propunerile venite din partea Executivului de la Bucureşti





„O reacţie standard, pe baza aceluiaşi tip de raţionament plasat complet în afara oricărui respect pentru valori europene, drepturi şi libertăţi fundamentale, garnisit de reflexe totalitare, de lipsă de cultură şi de civilizaţie, aşezat de-a curmezişul firii şi al evoluţiei umanităţii. Mă încântă peste măsură aceste modele de lideri medievali, profund ipocriţi, care încearcă să se impună adresând populist un fenomen care nu are absolut nicio legătură cu soluţia radicală propusă, invocând umanitatea sau poporul drept scut al propriilor slăbiciuni şi obsesii absurde, mascându-şi incapacitatea de a conduce, în general şi de a gestiona crize, punctual, prin declaraţii şi măsuri groteşti, care nu au nicio legătură cu umanitatea pe care o invocă. Stimată doamnă premier, nu pedeapsa cu închisoarea pe viaţă e soluţia crizei profunde prin care trece un stat întreg, pe care l-aţi scăpat de sub control. Soluţiile vin din educaţie şi din construcţie. Soluţii înseamnă depolitizarea unui sistem care asistă neputincios la propriul colaps, un sistem care este încă populat inclusiv de oameni competenţi, e adevărat că tot mai puţini şi mai reduşi la tăcere, dar care aşteaptă ca cineva să deschidă concursuri în care să-şi demonstreze competenţa, să creeze oportunităţi prin care alţi oameni competenţi asemenea lor să le conducă instituţiile şi să le organizeze munca, cu respect pentru lege şi pentru cetăţean”, a scris aceasta într-o postare pe pagina ei de Facebook.





Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi seară că Guvernul va da o ordonanţă de urgenţă care să prevadă închisoarea pe viaţă pentru criminali, violatori şi pedofili. „Am zero toleranţă pentru lipsa de umanitate”, a subliniat Dăncilă.





„Vă mai promit un lucru: am spus că vreau sancţiuni drastice pentru criminali, violatori şi pedofili. Voi da o ordonanţă de urgenţă pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viaţă, respectiv însăsprirea predepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranţă pentru lipsa de umanitate şi lipsa de respect faţă de cetăţean”, a declarat premierul





„Guvernul e pe o cale greşită: vrea să modifice (iar) legislaţia. De fapt, trebuie simplificate procedurile interne de rang infra-legal, îmbunătăţită cooperarea dintre instituţii şi intensificată pregătirea profesională în Poliţie, STS, Parchete etc. E un obicei în statul român: când ceva iese prost, politicienii dau vină pe legi! Ele, legile, nu pot vorbi în apărarea lor, săracele de ele! Şi ele, legile, sunt agresate, bruscate, siluite, strambate, sau răpite şi ascunse prin dulapuri, precum victimele infractorilor. Dacă ar putea vorbi, legile v-ar poveşti multe despre păcatele unora dintre funcţionarii şi magistraţii care le aplică, despre neştiinţă lor, reaua lor voinţă sau incapacitatea de a le desluşi spiritul. Că să scape de problema, Dancila ia legile existente şi le da teatral peste gard, pentru că nu se poate da pe sine peste gard, laolaltă cu toţi cei care nu-s în stare să aplice legile. Lăsăţi legile în pace! Oricum s-a văzut că e greu să scrieţi altele mai bune. Luaţi-va de nepotismul, impostură, neştiinţă, reaua credinţă şi corupţia din partide şi din sistemul public! Se poate?! Mai greu ... . O reforma penală coerentă trebuie gândită în concept, dezbătută, revăzută, iar gândită şi apoi pusă în pagină şi lansată în Parlament. Asta durează ani de zile. Dancila nu are atât de mult timp la Guvernare. Se face iar la repezeală şi mântuială, că să se arunce praf în ochii lumii. Guvernul să evalueaze toţi oamenii din Poliţie, CSM să evalueaze toţi magistraţii, chemaţi nişte poliţişti germani, americani, australieni, marţieni, de unde-o fi ceva funcţional şi faceţi pregătire profesională, simulări, mentorizare, iar antrenare şi tot aşa, până când va merge totul ceas. Şi veţi vedea că nu mai e nevoie sa schimbăm legile din ministru în ministru”, a declarat pentru Adevărul, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiţiei.

