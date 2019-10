Viorica Dăncilă revendică în Justiţie domenii de Internet cu numele ei

Vorbim despre un proces fără precedent în lumea politică din România, arată ziare.com , în care şeful Guvernului cheamă în judecată Romarg, principalul furnizor de servicii de găzduire de tip shared şi înregistrare domenii din România, şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică-(ICI) Bucureşti.

Şanse mici

Avocatul Adrian Cuculis crede că premierul nu prea are şanse de câştig. „Dacă pe aceste domenii s-ar face o propagandă negativă sau s-ar aduce injurii, atunci cererea de chemare în judecată ar putea să prevadă o încetare a acestor activităţi ilicite, însă dacă domeniile sunt doar cumpărate şi nu se află nimic pe ele, din punctul meu de vedere o asemenea acţiune este în contra unui drept fundamental şi anume, dreptul de proprietate. Concret, domeniile înregistrate online, nu sunt nimic altceva decât proprietăţi virtuale în sensul codului civil. Atâta vreme cât am proprietatea unui bun, acel bun îmi poate fi luat doar dacă am o datorie (prin execuatre silită) sau în alte modalităţi prevăzute de alte legi(confiscări, etc). Nu cred în succesul unui asemenea demers nici din punctul de vedere al formei scurte folosite la înscriere <<dancila.ro>>, fiindcă sunt mai multe familii cu acest nume în România. Sunt multe companii care asta fac, cumpără domenii şi apoi le scot la licitaţie, tocmai pentru a face profit, e un fel ed special, pe nume importante, aşa cum se întâmplă în mai multe domenii, însă de aici şi până la anularea unui drept de proprietate, cred că este cale lungă", precizează Adrian Cuculis.