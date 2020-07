VIDEO VIRAL: Ministrul care imită, la propriu, gesturile premierului Orban. Gafează la fiecare apariţie publică

Premierul Ludovic Orban şi ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei, Ion Ştefan, au efectuat, joi, o delegaţie în Constanţa, în cadrul căreia au verificat lucrările de reabilitare a Cazinoului. Primul care a luat cuvântul la conferinţa de presă organizată cu acest prilej a fost ministrul Grindă.

Acesta a vrut să le mulţumească tuturor celor care au contribuit la proiectul de reabilitare a Cazinoului, investiţie de peste 56,6 milioane de lei, începută în urmă cu câteva luni, cu termen de finalizare în anul 2022.

Intenţia a fost bună, însă tot ce a putut articula ministrul Grindă a fost un dezacord, aşa cum arată înregistrarea oficială publicată de Guvern , din care a fost eliminată o parte din fraza buclucaşă: „...în Compania Naţională de Investiţii, e constructorii, proiectanţii, arhitecţii, toţi cei care contribuie la realizarea acestei investiţii...”

După ce şi-a încheiat discursul şi i-a predat ştafeta lui Orban, Grindă, aflat chiar în spatele premierului, a început să-i imite gesturile, în repetate rânduri. La un moment dat, se pare că şi-a dat seama de gesturile incontrolabile şi a început să-şi frece mâinile. Cu toate acestea, nu s-a putut abţine şi a continuat să îl imite pe premier.

Momentul a stârnit amuzamentul internauţilor.

Ministrul Grindă, campionul gafelor

Nu este nici pe departe prima gafă a ministrului Ion Ştefan. Într-o emsiunea la Realitatea TV, liberalul s-a plânsă că laptopurile din Ministerul Dezvoltării sunt prea mici.

„Ceea ce nu înţeleg eu, ceea ce nu înţeleg şi mi-e greu de acceptat şi stau de vorbă cu colegii mei, cu oameni din minister că ei sunt oameni, au CNP şi ei, sunt oameni ca şi noi cu mâini şi cu picioare, cu ochi şi n-au nicio problemă, se nasc sau sunt născuţi, vin la servici, se trezesc dimineaţa. Am avut în ultima perioadă dat fiind situaţia asta de urgenţă, lucrăm mult în telemuncă, lucrăm mult la distanţă şi-aşa mai departe. Şi am cerut să mărim ritmul de implementare a proiectelor, să semnăm, să investim să fluidizăm, să venim în sprijinul UAT-urilor, antreprenorilor, oamenilor care doresc să investească în România. Şi am chemat întreaga echipă de conducere la programul operaţional regional şi din din discuţiile avute s-a ridicat problema că nu au laptopuri, că laptopurile sunt foarte mici şi că calculatoarele lor sunt din nou mici, depăşite şi-aşa mai departe“, a spus ministrul care deţine unul dintre cele mai importante portofolii din Guvern.

Altă dată, într-o şedinţă de Guvern, ministrul Dezvoltării Regionale, Ion Ştefan, s-a chinuit secunde bune să pronunţe cuvântul „PNDL“, acronim pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală.