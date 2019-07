VIDEO Fripturism de Casa Poporului. Parlamentari, rude şi vecini, spectatori gratis la concertul lui Bon Jovi

Imaginea peluzei Parlamentului, plină de oameni care s-au înghesuit să se bucure gratis de concertul Bon Jovi, a condus la reacţii puternice din partea societăţii civile. Situaţia a fost semnalată de Oana Gheorghiu, vicepreşedinte al ONG-ului „Dăruieşte viaţă“, asociaţia care construieşte din sponsorizări primul spital de oncologie şi radioterapie pediatrică din Romania. „Ceva frumos, neaoş, românesc. Dealul Parlamentului, acolo unde plătitorii de bilete nu au acces, e plin de oameni. Sute, după estimarea mea“, a scris aceasta pe Facebook ca dovadă postând şi o poză.

Ulterior, la finalul concertului, aceasta a postat un filmuleţ cu coloane de maşini care ies din curtea Parlamentului la finalul concertului. „Am întrebat un jandarm ce fel de bilet era necesar pentru a avea acces gratuit cu maşina şi super poziţie la concert. Să fii trecut în tabel, mi-a spus. Nesimţirea politicienilor e fără limite, căci nici măcar un bilet la concert nu plătesc şi nici cu prostimea nu vor să se amestece“, a scris aceasta ulterior, comentând că imaginea reprezintă „anii de glorie în care Parlamentul devine unealtă de furt“.

Angajaţii Parlamentului tac mâlc

Angajaţii din Parlament care ştiu de organizarea evenimentelor din interiorul instituţiei sau în curte păstrează tăcerea în ceea ce priveşte concertul Bon Jovi. „Adevărul“ a încercat să obţină o reacţie de la cei din fruntea Secretariatului General al Senatului. Mihăiţă Calimente, secretar general adjunct al Senatului, nu a răspuns la mesajele şi telefoanele noastre. Ulterior, detalii despre cele întâmplate duminică seară au fost cerute Biroului de relaţii publice de la Senat, adică structura care ar trebui să ştie tot ce se întâmplă în instituţie. Nimeni nu ştie nimic despre cum a fost posibil accesul tuturor acelor maşini sau dacă ar fi fost un alt eveniment desfăşurat acolo.

Întrebaţi de intervalul orar în care este permis accesul maşinilor în Parlament şi dacă se aplică şi în weekend, Biroul de Presă a comunicat: „Nu ştiu să vă răspund la întrebarea asta. În principiu, toţi cei care au ecusoane de acces pot intra în curte“. Întrebaţi dacă duminică seară a avut loc vreun eveniment, eventual chiar permisiunea pentru concertul Bon Jovi, răspunsul a fost, iar, evitat: „După cunoştinţele mele nu cunosc şi nu ştiu să vă răspund. Dacă vreţi detalii mai clare, trimiteţi o cerere pe 544 (legea privind accesul la informaţii de interes public-n.r.)“.

Între haios şi lipsă de prestanţă

„Gestul funcţionarilor Parlamentului nu face decât să întărească ideea unei clase politice interesată doar de interesele personale şi caracterizată prin lipsa oricărei moralităţi. Proximitatea clădirii este doar ultimul în seria privilegiilor funcţiilor“, spune Mădălina Turza, preşedintele Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi, care de la începutul anului a criticat Guvernul pentru că a tăiat complet fondurile alocate persoanelor cu dizabilităţi. Pe de altă parte, pentru Valeriu Nicolae, care de ani de zile se luptă pentru copiii dezavantajaţi din cartierul Rahova, gestul angajaţilor de a profita de acest concert gratis nu are nimic surprinzător. „Nu trebuie să ne surprindă. Până la urmă, e la fel cu cei care locuiesc lângă un stadion de fotbal şi pot vedea meciurile. E haios. E lumea în care trăim. Nu suntem englezi sau nemţi. Dacă vedem o oportunitate, profităm“, a declarat acesta.

Pe de altă parte, sociologul Alfred Bulai este de părere că în acest caz vorbim de o lipsă de prestanţă în cazul celor care sunt totuşi modele în societate. „Din păcate, nu este un comportament care să fie considerat şocant în societatea noastră. Este mentalitatea evazionistului: «dacă putem să nu plătim, nu plătim». De la un anumit nivel putem vorbi de o lipsă de prestanţă. Să ne aducem aminte de imaginile din Al Doilea Război Mondial, când Londra era sub bombardament, iar oamenii stăteau la cozi pentru apă în rând indian şi având un singur bidon de apă în mână. Vorbim de un model pe care ar trebui să-l aibă în primul rând conducătorii. Gândiţi-vă cine sunt conducătorii la noi. Cunosc un caz, o consilieră de la Guvern, care cerea să fie pornit girofarul maşinii când ajungea în faţa blocului, să o vadă vecinii. Gândiţi-vă la Patriarhul Daniel, care circulă cu girofar şi se urcă în avion pe la protocol, deşi lege nu-i dă voie. Ei sunt modelele noastre“, a susţinut acesta.

Potrivit organizatorilor, iniţial au fost puse în vânzare bilete pentru peluza Parlamentului, la preţul de 230 de lei, însă în ziua concertului, fără niciun anunţ anterior, organizatorii nu au mai permis accesul acolo, posesorii de bilete fiind redirecţionaţi către zona Golden Circle unde se putea intra doar cu bilete de 380 de lei.

50.000 de oameni au dat sute de lei pe bilet

Turneul european „This House is Nor For Sale“ al trupei Bon Jovi s-a încheiat, duminică seară, 21 iulie, la Bucureşti. Aproximativ 50.000 de oameni au asistat la al doilea concert al grupului american susţinut în Piaţa Constituţiei. În timp ce sute de oameni au urmărit concertul gratis, pe dealul din faţa Casei Poporului, pentru „civili“, biletele au costat între 230 de lei şi 750 la tribuna VIP, dar au existat şi pachete exclusiviste, la preţul de 2.400 de lei, care permiteau accesul în backstage.

Startul a fost dat cu puţine minute înainte de ora programată, 20.30, iar trei ecrane uriaşe au proiectat, pentru început, imagini cu Bucureştiul şi, pe tot parcursul concertului, imagini legate de cântecele interpretate. „E bine să te întorci. Vă mulţumesc că aţi venit!“, le-a spus Jon Bon Jovi fanilor români.

Deşi a cântat alături de o formaţie care s-a prezentat impecabil, Jon Bon Jovi (57 de ani) nu a reuşit să se ridice la aşteptările publicului, iar concertul a fost scurtat cu jumătate de oră. Artistul a avut probleme cu vocea, lucru sesizat imediat de fani, mulţi prezenţi pentru prima dată la un concert al trupei. „Îmi pare rău că nu am fost chiar pe ritm“, a spus Jon pe scenă, aproape de finalul concertului.

Dezamăgiţi, o parte dintre spectatori au ales să plece după numai câteva piese: „Din moment ce plecăm acum, e clar că se putea şi mai bine. Cred că e puţin obosit artistul“, a declarat un fan pentru Pro TV. „Nu mi-a plăcut. L-am văzut şi în 2011 şi a fost super. Acum a fost la pământ... nu-l mai ţine vocea“, a spus un altul.