Cine este românul care a absolvit Academia  Forţelor Aeriene americane. Cum i-a dăruit lui Trump o insignă cu tricolorul românesc FOTO VIDEO

„A fost un moment total neaşteptat pentru mine...Trebuia să vină Mike Pence (vicepreşedintele SUA - n.r.) ...Trebuie să fac ceva mişto cu el. I-am strâns mâna, i-am mulţumit, plin de emoţii... M-a felicitat pentru reuşită şi mi-a urat succes în carieră... Aveam insigna la mine, l-am întrebat Pot să vă dau o insignă cu România? Că eu sunt din România şi mi-ar plăcea să v-o dau cadou, mi-a spus că da, dar repede, că deja făceam coadă”, a povestit Petruţ Ghiţă.

Despre şcoala făcută în America, spune că pentru un european este o experienţă mai uşoară decât pentru mulţi americani. „Americanii ne consideră pe noi, internaţionalii, mai speciali, reuşim să performăm cel puţin la fel de bine ca ei. A fost o experienţă mai uşoară decât pentru mulţi americani, pentru că în liceu am făcut o mare parte din materiile pe care ei le fac la facultate. În primii doi ani se fac cursuri generale, obligatorii, ca să-şi creeze o cultură generală, gen fizică, chimie, istorie, matematică... Eu făcând matermatică în liceu şi fiind destul de bun la matematică şi fizică, nu am avut nici o problemă cu chestiile astea tehnice şi mi-a fost foarte uşor, comparativ cu americanii, care se mai chinuiau”, a explicat Petruţ Ghiţă, citat de digi24.ro

El spune că şi-a dorit de mic să devină pilot, iar acum are ocazia să-şi împlinească visul: „Eu am vrut de mic să devin pilot, după BAC, în 2014, am aplicat la Academia Forţelor Aeriene. Mi s-a oferit ocazia de a merge în America. Acolo se studiază mai multe programe de licenţă, iar partea militară este separată. (Ce o să faci mai departe?) O să fiu pilot în Forţele Aeriene Române”.

Ceremonie la nivel înalt

Cu câteva zile în urmă, la sediul MApN a avut loc ceremonia de acordare a primului grad de ofiţer absolvenţilor români ai academiilor militare din Statele Unite ale Americii. Concret, prin ordin al ministrului apărării naţionale, a fost acordat gradul de sublocotenent lui Ovidiu-Gabriel Baciu, absolvent al Academiei Militare de la West Point, şi lui Petruţ Ghiţă, absolvent al Academiei Forţelor Aeriene de la Colorado Springs.

Petruţ Ghiţă la ceremonie de înălţare în grad FOTO MApN - Valentin Ciobârcă

În cadrul aceleiaşi ceremonii, au fost felicitaţi şi absolvenţii colegiilor militare naţionale admişi în acest an la studii în academiile militare ale categoriilor de forţe din SUA. De la Colegiul Naţional Militar „Ştefan Cel Mare” au fost admişi, în acest an, la studii în Statele Unite trei absolvenţi: elevul plutonier-adjutant Răzvan Moldovanu, care va urma, în următorii patru ani, cursurile Academiei Militare a Forţelor Aeriene din Colorado Springs, elevul plutonier Bogdan Daniliuc pe cele ale Academiei Militare a Forţelor Terestre de la West Point şi elevul sergent Mădălin-Georgel Savin care, împreună cu eleva plutonier Cezara-Ioana Vlad de la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” vor urma cursurile Academiei Militare a Forţelor Navale de la Annapolis.

Momentul în care Petruţ Ghiţă este felicitat de preşedintele Trump

Petruţ Ghiţă a fost ridicat în grad de ministrul Apărării