VIDEO Când ajung pe mâinile piloţilor  români de luptă cele cinci F-16 Fighting Falcon care completează Escadrila 53 Borcea. Cât ne costă aparatele

Concret, a fost pus la punct graficul de livrare al celor 5 avioane care vor completa Escadrila 53 care operează în prezent 12 astfel aeronave care zboară sub numele “WARHAWKS” (Şoimii războiului –n.red.) şi luptă sub deviza “We prey, they pray”.

Astfel , primele două aviane F-16 modernizate vor fi livrate în luna iunie, alte două în octombrie, urmând ca ultima aeronavă să fie livrată Forţelor Aeriene Române în 2021.

„Aş vrea din nou să-mi exprim recunoştinţa şi să mulţumesc Ministerului Apărării din Portugalia pentru tot ceea ce a făcut în sprijinul completării acestei prime escadrile de F-16 a României, prin cumpărarea a încă cinci noi aeronave. Din punct de vedere militar este important, pentru că vom avea o escadrilă completă, dar, ceea ce este cel mai important, este faptul că vom beneficia de transferul de cunoştinţe şi tehnologie pentru a moderniza şi a realiza mentenanţa aeronavelor F-16”, a precizat Nicolae Ciucă, în Portugalia.

Variante de soft de ultimă oră

Reamintim că, România va achita pentru aceste avioane 280 de milioane de euro. 130 de milioane de euro vor încasa Forţele Aeriene portugheze, proprietarul actual al avioanelor, iar restul sumei va merge la guvernul american, care va furniza echipamentele pentru aducerea la zi a aeronavelor de luptă.

Printre altele, partea americană va face şi un serios upgrade al software-ului instalat pe cele cinci avioane, dar şi pe restul de 12 care se află deja în exploatarea piloţilor români. Este vorba de varianta de soft Tape 6, care este şi ultima şi cea mai modernă versiune instalată pe avioanele de acest tip. Aceasta permite o mai bună precizie a radarelor, multiple îmbunătăţiri ale senzorilor de zbor, dar şi lansarea de rachete de ultimă generaţie în procedură “trage şi uită“. De altfel, compania americană Raytheon Missile Co. va livra, în curând, către Forţele Aeriene astfel de rachete aer - aer de ultimă generaţie de tip AMRAAM.

Rachete aer-aer de ultimă oră

Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, pe scurt AMRAAM, este o rachetă aer-aer ultramodernă cu rază medie de acţiune (dincolo de raza vizuală), cu radar activ propriu. Conform unor specialişti, racheta AMRAAM are puţini rivali pe piaţă. S-a dovedit a fi letală în luptă, echipamentele de căutare fiind capabile să găsească rapid ţintele în cele mai dificile medii de luptă.

Procurată de 37 de ţări, inclusiv SUA, racheta AMRAAM şi-a dovedit eficacitatea în luptă, fiind în dotarea unor avioane ca F-16, F-15, F / A-18, F-22, Typhoon, Gripen, Tornado şi Harrier.

