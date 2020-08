VIDEO Şeful Poliţiei Române, dezvăluiri despre întâlnirea nocturnă cu Duduienii: „Am apelat la elementul-surpriză“

După ce ziarul „Adevărul” a prezentat în exclusivitate imagini de la întîlnirea şefilor Poliţiei Române cu familia Duduianu, oficialii MAI vin acum cu fel de fel de explicaţii despre acest eveniment.

Prezent într-o emisiune la Antena 3, şeful Poliţiei Române, chestorul principal Liviu Vasilescu, a explicat că, după ce au apărut aglomerări în zona casei familiei lui Emi Pian (cu câteva zile înainte de înmormântare), Poliţia a luat primele măsuri.

„S-au luat măsuri începând de marţi nu numai din punct de vedere managerial. S-au întrerupt, de exemplu, concediile şefului de sector, adjunctului pe ordine publică. S-au dispus forţe suplimentare şi au început să apară filtrele noastre şi să executăm misiuni informativ-operative atât în zona respectivă, dar şi în toată ţara pe baza informaţiilor pe care le aveam. Eram în concediu şi ţineam legătura cu colegii mei”, spune Liviu Vasilescu.

De asemenea, chestorul arată că Poliţia avea pregătite mai multe percheziţii dar că instanţa nu le-a încuviinţat.

Şeful Poliţiei Române respinge acuzaţiile că Poliţia a negociat cu clanul Duduienilor şi explică de ce s-au văzut cu aceştia în noaptea respectivă.

„Aveam informaţii că urmau să vină mulţi din zona familiei şi nu numai şi am apelat la elementul-surpriză. Să devansăm ora înmormântării pentru ca tot ce pregătiseră ei să nu mai aibă loc. Am vrut să evităm să iasă scandal în stradă şi îmbolnăviri. Noaptea am trimis un mesaj ca un reprezentant al familiei să vină ca să i să transmită că înmormântarea trebuie să înceapă la ora 8.00, că nu putem permite să avem aglomerare de persoane, să iasă poate lupte de stradă, scandal şi mai ales transmiterea virusului. Iar rezultat este că nu am avut nici scandal şi nici nu am avut îmbolnăviri în masă”, a explicat la Antena 3, Liviu Vasilescu.

