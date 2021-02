VIDEO Înalţi demnitari şi cadre militare ale SUA, în vizită la Câmpia Turzii. Americanii vor prezenta drona de luptă MQ-9 Reaper

Vor fi discutate, în cadrul vizitei, subiecte de interes comun în domeniul forţelor aeriene referitoare la contribuţia şi rolul Forţelor Aeriene Române şi Forţelor Aeriene ale SUA în cadrul măsurilor NATO de reasigurare a flancului estic al Alianţei Nord-Atlantice, precum şi la cooperarea bilaterală în cadrul parteneriatului strategic România – SUA.

În cadrul evenimentului va fi prezentată, în expoziţie statică, o aeronavă MQ-9 Reaper, identica cu cea folosită la uciderea generalului iranian Soleimani

Reamintim că un detaşament alcătuit din aeronave MQ-9 Reaper şi aproximativ 90 de militari din cadrul Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii este dislocat de la începutul anului, pentru următoarele luni, în Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu" din Câmpia Turzii.

Militarii americani execută misiuni de informaţii, supraveghere şi cercetare în sprijinul operaţiilor NATO, iar Forţele Aeriene Române, prin intermediul Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu", vor asigura sprijinul tehnic, operaţional şi logistic necesar desfăşurării misiunilor pe toată perioada dislocării acestora în România, a anunţat MApN.

Prezenţa aliaţilor americani pe teritoriul ţării noastre reprezintă o oportunitate de dezvoltare, testare şi evaluare a capacităţii de luptă, activităţile desfăşurate în comun fiind un element cheie în creşterea nivelului de interoperabilitate dintre cele două părţi.

Colaborarea dintre Statele Unite ale Americii şi România contribuie la consolidarea capacităţii de apărare colectivă şi la creşterea securităţii regionale.

Autonomie de 14 ore

Drona MQ-9 Reaper, care recent a fost folosită la uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, este pilotată de la sol de un echipaj format din doi operatori, are o autonomie de 14 ore, o viteză maximă sub 500 de kilometri pe oră şi o rază de acţiune de 1.850 de kilometri. Are două radare din care unul specializat pentru mediului marin şi poate fi înarmată cu o gamă largă de rachete sau bombe ghidate laser. De exemplu, poate căuta şi ataca ţinte la sol cu până la 14 rachete ghidate aer-sol AGM-114 Hellfire.