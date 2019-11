VIDEO Doi bărbaţi din Bucureşti, prinşi în flagrant când primeau droguri de 100.000 de euro

"În perioada iunie - octombrie 2019, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Bucureşti, au documentat activitatea infracţională a unei grupări specializate în procurarea din Spania a unor cantităţi importante de cocaină şi Ecstasy, pe care le-au comercializat în cluburile din Bucureşti şi de pe raza judeţului Ilfov", anunţă DIICOT.

Astfel, inculpaţii C. I.-V. şi C. C. R. au fost prinşi în flagrant, joi, după ce au ridicat de la o firmă de curierat un colet care conţinea 4.601 comprimate de Ecstasy şi 383 de grame de cocaină.

Valoarea de piaţă a drogurilor este de aproximativ 100.000 de euro.

Inculpatul C. I.-V. a fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind apoi prezentat Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Celălalt inculpat a fost pus de procurori sub control judiciar pentru 30 de zile.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenţie Bucureşti ”Vlad Ţepeş”.