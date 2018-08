Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, audiat în dosarul violenţelor de la mitingul diasporei

Bădulescu este al doilea personaj important din administraţie, după prefectul Speranţa Cliseru, chemat să dea explicaţii despre reprimarea brutală a manifestaţiei.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, declara că în 10 august, la ora 16.00, în punctul de comandă din Piaţa Victoriei s-au prezentat prefectul Capitalei şi viceprimarul Aurelian Bădulescu.

Viceprimarul Capitalei a confirmat că s-a aflat în Piaţa Victoriei în timpul protestului, spunând însă că nu a fost în comandament şi nici nu a dat ordine pentru că nu are nicio atribuţie în acest sens, potrivit legii. ”Am fost în piaţă. Toată lumea a fost. Cum a mers Orban, am fost şi eu. Am stat şi m-am uitat la lume, ce să fac. Nu am fost în comandament, nu am dat ordine. Noi nu avem atribuţii. Legea 550/2004 spune clar cine dă ordine şi în ce condiţii. Eu am fost în piaţă să văd dacă oamenii de la RATB au nevoie de ceva, că s-au luat măsuri de devierea circulaţiei. Când se iau măsurile astea eu trebuie să semnez pe nişte documente, mă ocup de RATB. Eu am avut treabă doar cu RATB-ul”, a declarat Aurelian Bădulescu pentru HotNews.ro.