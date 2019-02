Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu, aşteptat la Parchet după ce a declarat că a minţit la audierile pe tema violenţelor din 10 august 2018

„Am fost chemat luni la ora 10 la Parchetul Militar. (...) Ceea ce voi declara la parchet este o chestiune pe care trebuie să o lămuresc acolo. În acest moment nu mai pot face declaraţii în spaţiul public", a anunţat Aurelian Bădulescu.

Întrebat dacă a fost sunat de cei din PSD după autodenunţ, Aurelian Bădulescu a negat şi a completat: "Lucrurile trebuie să intre în normal şi să afle toată lumea ce s-a întâmplat".

Solicitat să precizeze dacă a existat un ordin pentru intervenţia în forţă a jandarmilor în 10 august, Aurelian Bădulescu a spus: "Nu pot să confirm acest lucru în acest moment".

A minţit la Parchet atunci când a fost audiat

Bădulescu a declarat miercuri seară că a minţit la Parchet atunci când a fost audiat în ancheta privind violenţele de la protestul diasporei din 10 august, declaraţia fiind făcută în contextul retragerii sprijinului politic de către PSD Bucureşti.

„Dom'le, după câte am făcut eu... Am mers până acolo încât a trebuit să mint. (...) Am avut o altă atitudine decât cea care ar fi trebuit atunci când am declarat în faţa organelor de urmărire penală ce m-au întrebat referitor la evenimentele din 10 august şi am spus asta în contextul în care am vrut să subliniez faptul că am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să trag cu acest partid“, a afirmat Bădulescu după ce PSD Bucureşti a decis să-i retragă sprijinul politic..

El a mai spus că sunt lucruri pe care de acum încolo va trebui să le lămurească cu cei care se ocupă de anchetă.

Ce spune despre intervenţia Jandarmeriei

Întrebat dacă va merge la Parchet să-şi schimbe declaraţia, Aurelian Bădulescu a replicat: „Nu, o să mă cheme Parchetul şi o să zică: «Domnu' Bădulescu, ai spus că ai minţit». Da, domnule. «Ia pixul şi hârtia şi hai să vedem ce trebuie să îndreptăm aicea»“.

Viineri, el a explicat că a spus că a "minţit", pentru a atrage atenţia asupra unei situaţii. ”Dacă aş fi spus să aduc lămuriri, nimeni nu ar fi reacţionat”, a subliniat Bădulescu.

”Am preferat să spun acel termen, că am minţit. Trebuie să ştiţi că este un vector de a atrage atenţia asupra unei situaţii, pentru că dacă aş fi spus să aduc lămuriri, nimeni nu ar fi reacţionat. Situaţia de pe data de 10 aduce noi situaţii la cunoştinţa Parchetului, care va trebui, în urma acestor declaraţii pe care le voi da şi care nu au avut legătură cu ce m-au întrebat procurorii la acel moment, să pornească pe alte piste pentru a identifica, în opinia mea, dacă sau nu 10 august 2018 a fost creaţia lui Liviu Dragnea”, a declarat Bădulescu.

Întrebat dacă intervenţia jandarmilor a fost legală, Bădulescu a spus: ”În acea zi, Jandarmeia a fost folosită într-un joc în care oamenii au avut de pierdut – atât jandarmii, cât şi oamenii care au intrat în contact cu jandarmii”.





