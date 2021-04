Viaţa fără mască, în Israel. Ce spune celebrul medic român care a făcut prima vaccinare din această ţară VIDEO

„58% din populaţia Israelului e vaccinată şi încă în jur de 1 milion de oameni au trecut prin boală, deci suntem peste 65-67% persoane cu anticorpi, dar nu am ajuns la 75% pentru acea imunizare de turmă, cum se spune. Aşteptăm şi noi acel prag”, a declarat medicul Herman Berkovits, care a vaccinat primul om din Israel, pe premierul Beniamin Netanyahu.

Medicul spune că de zilele trecute se poate circula afară fără mască, însă a rămas obligativitatea ei la interior. Aceste măsuri de protecţie sunt menţinute în continuare de frica apariţiei unor noi tulpini. „Avem, de exemplu, tulpina din India, împotriva căreia nu ştim dacă vaccinul funcţionează. Avem 7 pacienţi şi se cercetează să se vadă imunitatea faţă de noua tulpină. De asemenea, foarte important de precizat este că niciuna dintre aceste persoane nu este vaccinată”, a mai adăugat medicul, citat de cetateanul.net

Şcolile şi grădiniţele au fost deschise

Medicul Berkovits mai spune şi că s-au deschis şcolile şi grădiniţele în mod obişnuit, iar în clase se stă cu măşti. „În Israel a început vaccinarea în urmă cu aproape 4 luni, vă aduceţi aminte eu am fost cel care am făcut primul vaccin în Israel, premierului israelian Nataniahu şi marele noroc a fost că noi am avut de la început o cantitate mare de vaccinuri pentru toată populaţia şi am putut să facem în fiecare zi vaccinări de la 100.000 până la 150.000 de oameni.

Toţi cei care sunt vaccinaţi primesc acel certificat de vaccinare cu care pot intra în locuri publice, precum săli de spectacole, în aer liber şi la interior, în săli de sport. De exemplu, se pot duce la hotel. Până în urmă cu aproximativ o lună, hotelurile erau închise, acum toate sunt deschise pentru toţi cei care au acest certificat şi pentru toţi cei care au copii sub 16 ani. Noi am luat foarte în serios toată treaba şi am avut şi noroc că am avut şi vaccinuri.

Am fost foarte bine organizaţi, avem nişte instituţii foarte bine organizate. Avem patru instituţii care sunt digitalizate, fiecare persoană care se naşte în Israel este obligată să se înscrie la una dintre aceste instituţii. Acum aşteptăm să se aprobe vaccinarea pentru cei între 12 şi 16 ani şi noi ştim că putem ajungem la 75% şi atunci se va ajunge la această imunizare colectivă.

Medicul mai spune că au fost şi adolescenţi care au făcut vaccinul, au alte probleme medicale şi nu s-a observat niciun efect advers. „Aceştia au anticorpi şi nu mai au teamă să se îmbolnăvească şi să moară. Astăzi avem sub 300 de infectări în fiecare zi, s-au închis multe instituţii şi spitale COVID. Avem 100 şi ceva cu aparate respiratorii. Foarte importantă este această vaccinare. Sunt în jur de 800 de mii oameni care nu s-au vaccinat din diverse motive. Avantajul nu este doar că putem să circulăm fără mască, ci că pot copiii noştri la şcoală”.

Liber la turism

Începând cu 23 mai, turiştii români vaccinaţi vor putea să călătorească în Israel pentru a-şi petrece vacanţele. Informaţia a fost dată, într-o declaraţie comună, de ministrul turismului din Israel, Orit Farkash-Hacohen şi a ministrul sănătăţii, Yuli Edelstein. În prima etapă, va fi permis accesul în Israel doar grupurilor organizate.

Toţi vizitatorii vor putea intra în Israel în baza unui test PCR negativ şi vor trebui să facă şi un test serologic care să ateste existenţa anticorpilor în urma vaccinării.

Testul serologic pentru români va putea fi eliminat prin semnarea unui acord bilateral între Guvernul Israelului si Guvernul României, prin care Israelul să recunoască certificatul de vaccinare emis de autorităţile din România. În acest sens, Guvernul Israelului a iniţiat deja discuţii cu partea românească şi a trimis deja o propunere la care se aşteaptă răspunsul oficial al Guvernului României.