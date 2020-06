Vela, despre Raportul Departamentului de Stat american: „MAI şi-a facut datoria în combaterea traficului de persoane”. Ambasadorul SUA face apel la Parlament

„Am luat notă de publicarea raportului Departamentului de Stat al SUA. Vreau să informez că Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, lucrează împreună cu partenerii interni si internaţionali pentru reducerea dimensiunilor traficului de persoane şi asta se vede în rezultatele obţinute”, a declarat Marcel Vela.

Ministrul de Interne a precizat că, deşi atenţia Guvernului României s-a concentrat pe pandemia de COVID-19, „MAI şi-a facut datoria în combaterea şi prevenirea traficului de persoane”. „Şi în plan strategic, MAI a acţionat în mod constant astfel încât să avem o evaluare pozitivă şi pentru a evita un raport negativ pentru al treilea an consecutiv”, a mai afirmat Vela, potrivit Libertatea

Raportul Departamentului de Stat al SUA subliniază faptul că România nu a îndeplinit „standarde minime în multe domenii cheie” şi că probleme precum lipsa finanţării suficiente a ONG-urilor pentru servicii de asistenţă şi protecţie a victimelor şi procedurile birocratice au continuat să apară. Totodată, numărul anchetelor şi al condamnărilor pentru trafic de persoane a scăzut semnificativ.





Pe de altă parte, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Adrian Zuckerman, denunţă „prejudicii produse de fostul Guvern” în ceea ce priveşte combaterea traficului de persoane, prejudicii despre care afirmă că „i-au încurajat pe infractori”.





„Din păcate România rămâne pe lista de supraveghere de nivelul doi pentru al doilea an consecutiv, ceea ce înseamnă că Guvernul nu şi-a intensificat suficient eforturile de combatere a traficului de persoane. Raportul a constatat că anul trecut, sub fostul Guvern, eforturile de combatere a traficului de persoane s-au diminuat, numărul de urmăriri penale şi condamnări pentru trafic de persoane a scăzut, iar îngrijirea victimelor a fost deficitară” a declarat Adrian Zuckerman vineri, la o zi după publicarea Raportului Departamentului de stat al SUA, document care relevă că România are de lucrat în ceea ce priveşte combaterea traficului de persoane.